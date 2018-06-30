فيديو وصور.. المصريون ببروكسل يحتفلون بذكرى ثورة 30 يونيو رافعين صور السيسي

إيمان حنا

احتفل المصريون ببروكسيل بالذكرى الخامسة لثورة 30 يونيو، وخرجوا فى الشوارع كبارا وأطفالا رافعين الأعلام المصرية وصور الرئيس عبد الفتاح السيسى والجيش الذى ساند المصريين فى ثورته على الظلم الذى عانوا منه فى ظل حكم الإخوان.

ومن جانب آخر، قال البروفيسور إيلى جولد نائب رئيس مركز لندن للدراسات السياسية والاستراتيجية بواشنطن، إن تاريخ 30 يونيو لا ينبغى أن يتذكره المصريون كتاريخ للاحتجاج فقط بل الاحتفال بقدرة الشعب المصرى على استعادة سلامهم.

أضاف أن مصر تاريخياً كانت فجر الحضارة وفي هذا اليوم يفتخر أهل مصر لاستعادة سلمهم وحضارتهم وكل مكتسباتهم التاريخية التي كادوا أن يفقدوها بحكم الإخوان و"محمد مرسى".





يذكر أن المصريون يحتفلون حول العالم بالذكرى الخامسة لثورة 30 يونيو، التى تخلصوا فيها من حكم الإخوان، كما نظمت محافظة شمال سيناء، منذ قليل، فعاليات رياضية احتفالا بذكرى ثورة 30 يونيو فى مركز شباب 6 أكتوبر وسط مدينة العريش.

ومن جانب آخر تحتفل الجاليات المصرية فى تمام الواحدة ظهرا بتوقيت الولايات المتحدة بالانتصار الذى حققه المصريون.