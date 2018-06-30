فيديو.. وجه الإخوان القبيح.. "إرهاب لا يتوقف وجرائم لا تنتهي"

على مدار 5 سنوات منذ ثورة المصريين ضدهم في 30 يونيو 2013، ولم يتوقف تنظيم الإخوان الإرهابي عن ممارسة أعماله الإرهابية والدموية في حق الشعب المصري.

لم يخف التنظيم قبل الثورة تهديداته للمصريين، ولم يراجع نفسه بعد الثورة في ارتكاب مئات الجرائم الإرهابية والدموية في حق المصريين، وتورطت قياداته في التحريض على العنف، وتورطت كتائبه وميليشياته في تنفيذ تلك العمليات ضد المواطنين والمسئولين ورجال الجيش والشرطة المصرية.

ولكي لا ننسى بعد 5 سنوات تلك الأحداث الدموية، يجب أن نعيد إلى الذاكرة أبرز مشاهدها مع كل ذكرى لثورة الشعب المجيدة لاسترداد الوطن في 30 يونيو 2013.