فيديو..ماذا لو لم تقم ثورة 30 يونيو؟..سيناريو تخيلى

قبل خمس سنوات، خرج ملايين المصريين إلى الشوارع والميادين بالقاهرة والمحافظات، لإنقاذ وطنهم من استبداد حكم جماعة الإخوان، والقضاء على ممارسات التنظيم من عنف وإرهاب.

بالفعل تمكن المصريون من إزاحة الجماعة عن الحكم، وإنهاء حكمها الذى استمر لمدة عام فقط، من خلال توحد مختلف أطياف المجتمع، حيث تخلى الجميع عن الخلاف والاختلاف، لأجل هدف أسمى وهو إنقاذ مصر من براثن العنف والتطرف والإرهاب، والحفاظ على هويتها.

وفي الفيديو التالى نستعرض سيناريو تخيلى، ماذا لو لم تقم ثورة 30 يونيو؟..