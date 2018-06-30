video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 30 يونيو 2018 06:01 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

فيديو.. كيف أنقذت ثورة 30 يونيو البلاد من فشل الإخوان اقتصاديا

السبت، 30 يونيو 2018 05:28 م
فيديو.. كيف أنقذت ثورة 30 يونيو البلاد من فشل الإخوان اقتصاديا احتفالات ثورة 30 يونيو
إضافة تعليق
تطور معدل النمو الاقتصادى خلال الولاية الأولى للرئيس عبد الفتاح السيسى،  من 4.4% خلال العام الأول لتوليه الحكم، إلى 5.4% بختام الربع الثالث للعام المالى 2017-2018 ختام الولاية الأولى له.
وكان معدل النمو الاقتصادى، بحسب ما أعلنته وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، قد انحدرت لأدنى مستوياتها عقب ثورة 25 يناير إلى 1.8% خلال العام المالى 2010-2011، ثم 2.2% خلال العام المالى 2011-2012، وبعدها تراجع مرة أخرى فى عام 2013 وهو العام الذى حكمت فيه جماعة الاخوان الارهابية مصر ، ولم تتعاف المؤشرات الاقتصادية إلا بداية من العام 2014-2015، حيث بدأت فى الارتفاع إلى 4.4%.
 
 

- تحسن النمو الاقتصادى للبلاد بعد 5 سنوات من ثورة 30 يونيو 

- خلال حكم الإخوان تراجع النمو إلى 2.1% خلال العام المالى 2012/2013 ، ووصل خلال عام 2013/2014 إلى  2.9 %.

- ولم تتعاف المؤشرات الاقتصادية إلا مع تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى حكم البلاد، حيث وصلت  فى عام  2014-2015، إلى  4.4%.

وظلت المؤشرات  الاقتصادية تتحسن تدريجيا على النحو التالى :

 1-  2014-2015 بلغ خلاله معدل النمو الاقتصادى 4.4%
 

2--  2015-2016 بلغ خلاله معدل النمو الاقتصادى 4.3%

 
3--  2016-2017" عام تحرير سعر الصرف" بلغ معدل النمو خلاله 4.2%
 

4- وأخيرا تطور النمو الاقتصادى ليصل فى الربع الثالث من  2017-2018، الى  5.4% 

 

إضافة تعليق

الرئيس السيسي

الاقتصاد المصرى

ثورة 30 يونيو

المالية

البنك المركزى

الإخوان




لا تفوتك
فى ذكرى 30 يونيو.. السيسى: "فى مثل هذا اليوم تحدى المصريون التحدى ذاته"

فى ذكرى 30 يونيو.. السيسى: "فى مثل هذا اليوم تحدى المصريون التحدى ذاته"

روسيا: 2.163 مليار دولار حجم التبادل التجارى مع مصر خلال 4 أشهر

روسيا: 2.163 مليار دولار حجم التبادل التجارى مع مصر خلال 4 أشهر

الجاليات المصرية تحتفل اليوم بذكرى ثورة 30 يونيو.. أغانٍ وطنية وصور الرئيس السيسى فى الاحتفالات بموسكو.. واستعدادات خاصة لاستقبال المصريين فى أمستردام.. وعرض فيلم وثائقى عن "الثورة ضد حكم الإخوان" فى باريس

الجاليات المصرية تحتفل اليوم بذكرى ثورة 30 يونيو.. أغانٍ وطنية وصور الرئيس السيسى فى الاحتفالات بموسكو.. واستعدادات خاصة لاستقبال المصريين فى أمستردام.. وعرض فيلم وثائقى عن "الثورة ضد حكم الإخوان" فى باريس

الأهلى يبدأ رحلة تحصين لاعبيه من إغراءات الدولارات داخليا وخارجيا خوفا من "فتنة" الرحيل.. الأحمر يرفض عرض الـ72 مليون جنيه لشراء محمد الشناوى.. والثلاثى الأفريقى ممنوع من الاحتراف لاستعادة الكأس الأفريقية

الأهلى يبدأ رحلة تحصين لاعبيه من إغراءات الدولارات داخليا وخارجيا خوفا من "فتنة" الرحيل.. الأحمر يرفض عرض الـ72 مليون جنيه لشراء محمد الشناوى.. والثلاثى الأفريقى ممنوع من الاحتراف لاستعادة الكأس الأفريقية

فينجادا يدخل دائرة المرشحين لتدريب الفراعنة بعد رحيل كوبر

فينجادا يدخل دائرة المرشحين لتدريب الفراعنة بعد رحيل كوبر

انسى الترهلات.. 8 وصفات منزلية لعضلات بطن مشدودة

انسى الترهلات.. 8 وصفات منزلية لعضلات بطن مشدودة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة