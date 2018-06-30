فيديو.. كيف أنقذت ثورة 30 يونيو البلاد من فشل الإخوان اقتصاديا

تطور معدل النمو الاقتصادى خلال الولاية الأولى للرئيس عبد الفتاح السيسى، من 4.4% خلال العام الأول لتوليه الحكم، إلى 5.4% بختام الربع الثالث للعام المالى 2017-2018 ختام الولاية الأولى له.

وكان معدل النمو الاقتصادى، بحسب ما أعلنته وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، قد انحدرت لأدنى مستوياتها عقب ثورة 25 يناير إلى 1.8% خلال العام المالى 2010-2011، ثم 2.2% خلال العام المالى 2011-2012، وبعدها تراجع مرة أخرى فى عام 2013 وهو العام الذى حكمت فيه جماعة الاخوان الارهابية مصر ، ولم تتعاف المؤشرات الاقتصادية إلا بداية من العام 2014-2015، حيث بدأت فى الارتفاع إلى 4.4%.



- تحسن النمو الاقتصادى للبلاد بعد 5 سنوات من ثورة 30 يونيو - خلال حكم الإخوان تراجع النمو إلى 2.1% خلال العام المالى 2012/2013 ، ووصل خلال عام 2013/2014 إلى 2.9 %. - ولم تتعاف المؤشرات الاقتصادية إلا مع تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى حكم البلاد، حيث وصلت فى عام 2014-2015، إلى 4.4%. - خلال حكم الإخوان تراجع النمو إلى 2.1% خلال العام المالى 2012/2013 ، ووصل خلال عام 2013/2014 إلى 2.9 %. وظلت المؤشرات الاقتصادية تتحسن تدريجيا على النحو التالى :

1- 2014-2015 بلغ خلاله معدل النمو الاقتصادى 4.4%

2-- 2015-2016 بلغ خلاله معدل النمو الاقتصادى 4.3%

3-- 2016-2017" عام تحرير سعر الصرف" بلغ معدل النمو خلاله 4.2%