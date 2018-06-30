فيديو.. حتى لا ننسى.. تهديدات قيادات التنظيم الإرهابى للمصريين بعد 30 يونيو

لم يكن ما فعله تنظيم الإخوان الإرهابى بالمصريين قبل وبعد ثورة 30 يونيو بالقليل حتى ينساه المصريون، فالتهديد والوعيد والاعتداء والتدمير الذى نفذته الجماعة وقيادتها وقواعدها المسلحة كان على مرأى ومسمع العالم كله وليس مصر فقط.

وبعد 5 سنوات من إسقاط التنظيم وإزاحته من حكم مصر، تبقى مشاهد بعينها فى ذاكرة المصريين أهمهما تهديدات قيادات التنظيم للمصريين والضباط أمام شاشات التلفاز وفى برامجهم، فمن ينسى تهديدات الإرهابى عاصم عبد الماجد، ومن ينسى تهديدات المذيع الإخوانى المتطرف محمد ناصر، ومن ينسى صفوت حجازى وتصريحاته الإرهابية.