فيديو.. توفيق عكاشة: مصر ذكرت 499 مرة فى التوراة والإنجيل والقرآن

كتب أيمن رمضان

قال الإعلامى توفيق عكاشة، إن ثورة 30 يونيو التى قام بها المصريون فى وجه جماعة إخوان الشيطان الإرهابية عملت كحائل وحصن منيع ضد مخططات القضاء على الجنس العربى التى وضعها الصهاينة، وتابع: " مصر ذكرت فى التوراة والإنجيل والقرآن وفى صحف إبراهيم أكثر من 499 مرة".

وأضاف "عكاشة" خلال تقديمه برنامج "مصر اليوم"، المذاع عبر فضائية "العاصمة"، أن مصر أرض مباركة ومحروسة من قبل الله عز وجل، وعلى أهلها أن يعلموا المخططات التى تحيط بهم من قبل اعداء الإنسانية الذين يريدون السيطرة على ثروات الشعوب واستبعادهم من خلال نشر الدمار والخرابب.

وفى سياق آخر أكد الإعلامى توفيق عكاشة، أن الأمازيغ هم ابناء مازيغ بن نعمان الكنعانى العربى الذى جاء إلى مصر واستوطن الواحات وخرجت هذه القبيلة التى ملأت شمال إفريقيا من أم مصرية وأب قادم من بلاد ما بين النهرين وهى العراق حاليا.