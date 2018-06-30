فيديو.. السيسى يوجه التحية للمصريين.. ويؤكد: المستقبل أفضل لكم ولأبنائكم

كتب محسن البديوى

توجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى كلمته بمناسبة الذكرى الخامسة لذكرى ثورة 30 يونيو، للمصريين بخالص التحية والتقدير، معقبًا :" أتوجه بالتحية من القلب لكل رب وربة أسرة يتحملون بكبرياء وشموخ مشاق توفير حياة كريمة لأبنائهم".

وأضاف: "أؤكد لهم أنت المستقبل أفضل لهم ولأبنائهم، وأنهم بإدراكهم العميق ووعيهم الحقيقي بمتطلبات إصلاح وطنهم، يضربون المثل والقدوة ويثبتون مجددًا مدى حكمة وعبقرية هذا الشعب الكريم.. كل عام وأنتم بخير ومصر فى تقدم واستقرار وأمان.. ودائما تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر".