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فيديو.. أبطال الجيش اليمنى بالمواقع المحررة فى جبهة مقبنة

السبت، 30 يونيو 2018 12:59 ص
فيديو.. أبطال الجيش اليمنى بالمواقع المحررة فى جبهة مقبنة الجيش اليمنى
كتبت - إيمان حنا
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سيطرت قوات الجيش اليمنى الوطنى على عدة مواقع تم تحريرها من قبضة المليشيات الحوثية بجبهة مقبنة غرب محافظة تعز. 
 
 
وكانت قوات الجيش مدعومة بالتحالف العربى لدعم الشرعية باليمن قد حررت مواقع عدة غربى تعز ونجحت فى السيطرة على خط الرمادة الاستراتيجى. 
 
وكانت مصادر عسكرية قد أفادت؛ حسبما أورد المركز الإعلامى للقوات المسلحة اليمنية، بأن أبطال الجيش خاضوا معارك عنيفة ضد ميليشيات الحوثي الانقلابية فى جبهة العنين بمديرية جبل حبشى، حيث تمكنوا خلالها من التقدم الى حصن الكراش وتبة جبارى والسد وقرية القبع على خط الرمادة.
 
وأضافت، أن قوات الجيش - بعد أن حررت المواقع المذكورة - تمكنت من السيطرة النارية على الخط الرابط بين تعز- الحديدة، فى منطقة الرمادة، وكذا السيطرة على نقطة مكائر، وقحفة عبل جنوب تبيشعة وقرية الدمينة وسط انهيارات فى صفوف المليشيا.
 
وفى جبهة مقبنة غربي تعز، أكد المصدر أن قوات الجيش أحرزت تقدمًا كبيرًا وصولًا إلى قرية المغربة والقلعة، بعد مواجهات عنيفة تكبدت خلالها مليشيات الحوثى الانقلابية خسائر فى العتاد والأرواح.
 
وذكر المصادر، أن المعارك فى مختلف جبهات القتال فى تعز، أسفرت عن خسائر كبيرة فى صفوف مليشيات الحوثى الانقلابية.

 


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