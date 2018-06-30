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فى ذكرى 30 يونيو.. كل ما تريد معرفته عن مشروعات السكة الحديد × 10معلومات

السبت، 30 يونيو 2018 08:07 م
فى ذكرى 30 يونيو.. كل ما تريد معرفته عن مشروعات السكة الحديد × 10معلومات الدكتور هشام عرفات وزير النقل
كتب رضا حبيشى
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فى ذكرى الاحتفال بثورة 30 يونيو، يقدم "اليوم السابع" كل ما تريد معرفته عن إنجازات وزارة النقل فى قطاع السكة الحديد منذ يونيو 2014 حتى يونيو 2018، وذلك وفقا لأحدث تقرير رسمى صادر عن وزارة النقل فى النقاط التالية:

1ـ التجديد الشامل للسكة على خط القاهرة – أسوان بطول 297 كم وتكلفة 650 مليون جنيه .

2ـ توريد وتشغيل عدد 212 عربة مكيفة جديدة على خطوط الوجهين القبلي والبحري بتكلفة 2,086 مليار جنيه وتشغيلها بنظام الـ VIP.

3ـ تطوير عدد (2740) عربة سكة حديد بدرجاتها المختلفة بتكلفة 734 مليون جنيه .

4ـ تطوير وتحسين وصيانة عدد 92 محطة سكة حديد بتكلفة 500 مليون جنيه .

5ـ التطوير الشامل لعدد 306 مزلقان علي خطوط الشبكة بتكلفة 600 مليون جنيه .

6ـ بدء تشغيل قطارات لنقل الحاويات من مينائي الاسكندرية والسخنة إلي 6 اكتوبر واستئناف نقل الحاويات من ميناء الاسكندرية إلي السخنة وبورسعيد بعد توقف سنوات .

7ـ توريد عدد 40 عربة توليد قوي لدعم القطارات المكيفة من مصنع سيماف بتكلفة 572 مليون جنيه .

8ـ التعاقد على توريد عدد 100 جرار جديدة قدرة (4250 ) حصان بجانب تأهيل 81 جرار وتوفير قطع الغيار اللازمة لهما وصيانتهما لمدة 15 عام بتكلفة 575 مليون دولار .

9ـ العمل في مشروعات استحداث نظام الاشارات علي خطوط الشبكة باجمالي اطوال 1089 كم بتكلفة تعادل 2,5 مليار جنيه .

10ـ  بدء إجراءات دراسة وطرح تنفيذ مشروع أول قطار سريع فى مصر ( السخنة – العاصمة الادارية الجديدة – 6 اكتوبر – العلمين ) بطول حوالي 504 كم .


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