فى ذكرى "30 يونيو".. "البحوث الإسلامية" يؤكد أهمية الاصطفاف لاستكمال بناء الوطن

هنأ مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف الشعب المصرى بجميع طوائفه والقيادة الحكيمة بمناسبة الذكرى الخامسة لثورة 30 يونيو.

وأكد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية د.محيى الدين عفيفى على أهمية استلهام روح ثورة 30 يونيو فى الصمود والتعاون والعمل الجاد لدعم مسيرة التنمية الشاملة التى تتحقق على أرض مصر، مما يتطلب الوعى بالتحديات وضرورة مواجهتها.

وقال عفيفى إن ثورة 30 يونيو جسّدت إرادة الشعب المصرى الأصيل الذى رفض اختطاف الدولة ودافع عن حريته.

وبيّن الأمين العام أن ثورة 30 يونيو كشفت عن العلاقة القوية بين الشعب المصرى وقواته المسلحة الباسلة وقوات الشرطة وأثر تلك العلاقة فى الحفاظ على أمن واستقرار الوطن والمواطنين.