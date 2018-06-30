فى حملات أمنية.. سلطات المطار تضبط 29 هاربا من تنفيذ أحكام

ألقت سلطات أمن مطار القاهرة الدولى، القبض على 29 هاربا من تنفيذ أحكام قضائية، كما تم ضبط 315 مخالفة مرورية، خلال 24 ساعة عبر عدد من الحملات الأمنية، داخل حيز المطار وعلى الطرق المؤدية من وإلى الصالات.

وقالت مصادر أمنية بمطار القاهرة إنه تم تشكيل فريق من الإدارات المختلفة العاملة بالمطار، لتنفيذ عدد من الحملات الأمنية على جميع مداخل ومخارج المطار، وداخل الساحات وأمام الصالات، والتى أسفرت عن إلقاء القبض على 29 هاربا من تنفيذ أحكام قضائية، وضبط 315 مخالفة مرورية، موضحة أنه تم ترحيل المضبوطين إلى قسم الخليفة تمهيدا لترحيلهم للأقسام التابعين لها لمباشرة تنفيذ الأحكام الصادرة ضدهم.