فتح باب التقديم لدفعة جديدة بالكليات والمعاهد العسكرية 3يوليو المقبل

كتب زكى القاضى

صدق الفريق محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى على الإعلان عن قبول دفعة جديدة للالتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية من حملة الثانوية العامة والثانوية الأزهرية والشهادات المعادلة وحملة الشهادات الثانوية الصناعية وما يعادلها، جاء ذلك خلال وقائع المؤتمر الصحفى الذى عقده اللواء أركان حرب جمال أبو إسماعيل مدير الكلية الحربية أشار فيه إلى الشروط العامة للقبول كالآتى:

الكلية الحربية: تقبل الحاصلين على شهادة الثانوية العامة و الأزهرية والشهادات المعادلة بقسميها العلمى والأدبى بشرط ألا يقل المجموع عن 70% فأكثر وألا يزيد السن فى 1/11/2018 عن 21 سنة .



مؤتمر الكلية الحربية

الكلية البحرية: تقبل الحاصلين على شهادة الثانوية العامة القسم العلمى شعبتى (الرياضيات – العلوم) بشرط أن يكون الطالب شعبة العلوم قد تحصل على70 % فأكثر فى مادة الرياضيات بالصف الثانى الثانوى وكذلك القسم العلمى من شهادة الثانوية الأزهرية والشهادات المعادلة من القسم العلمى بشرط ألا يقل المجموع عن70% فأكثر وألا يزيد السن فى 1/11/2018 عن 21 سنة.

الكلية الجوية: تقبل الحاصلين على شهادة الثانوية العامة والأزهرية والشهادات المعادلة بقسميها العلمى والأدبى بشرط ألا يقل المجموع عن 60% فأكثر وألا يزيد السن فى 1/ 11/2018 عن22 سنة .

ا لكلية الفنية العسكرية: تقبل الحاصلين على شهادة الثانوية العامة القسم العلمى (شعبة الرياضيات) فقط والقسم العلمى من شهادة الثانوية الأزهرية والشهادات المعادلة بشرط أن يكون الطالب قد تحصل على 70% فأكثر فى مادتى الفيزياء والرياضيات و الا يقل المجموع الكلى عن 92% فأكثر وألا يزيد السن فى 1/11/2018 عن 21 سنة .

كلية الدفاع الجوى: تقبل الحاصلين على شهادة الثانوية العامة القسم العلمى (شعبة الرياضيات) فقط ومن شهادة الثانوية الأزهرية والشهادات المعادلة من القسم العلمى بشرط ألا تقل النسبة المئوية لمادة الفيزياء والرياضيات عن 70% فأكثر وألا يقل المجموع الكلى عن 85% وألا يزيد السن فى1/11/2018عن 21 سنة.

كلية الطب للقوات المسلحة: تقبل الحاصلين والحاصلات على شهادة الثانوية العامة القسم العلمى (شعبة العلوم) فقط (من الذكور والإناث) وكذلك تقبل الحاصلين والحاصلات على شهادة الثانوية الأزهرية والشهادات المعادلة من القسم العلمى بشرط ألا يقل المجموع الكلى عن 95 % فأكثر وألا يزيد السن فى 1/11/2018 عن 21 سنة .

المعهد الفنى للقوات المسلحة: فيقبل الحاصلين على شهادة الثانوية العامة القسم العلمى شعبة (الرياضيات -العلوم) والحاصلين على الثانوية الأزهرية القسم العلمى وحملة الثانوية الصناعية نظام 3 و5 سنوات من المدارس التابعة لوزارة التربية التعليم أو التعليم المزدوج التابع لوزارة الإنتاج الحربى أو معهد الدنبسكو تخصصات (الميكانيكا – الكهرباء ) فقط وألا يقل المجموع الكلى لطلبة الثانوية العامة عن 65 % والثانوية الصناعية عن 75% وألا يزيد السن فى 1/11/2018 عن 21 سنة بالنسبة للحاصلين على الثانوية العامة والأزهرية والصناعية ثلاث سنوات و22 سنة للحاصلين على الثانوية الصناعية نظام الخمس سنوات ويقبل الطلبة الحاصلين على أأعلى من الشهادات المذكورة فى مجالات (الهندسة– التكنولوجيا) وسيراعى شرط السن أثناء التقديم للحاصلين على هذه الشهادات حيث يسمح بعامين إضافيين للطلبة المقيدين فى دراسات عليا أعلى حتى 23 سنة .

يتم سحب ملفات القبول من مكتب تنسيق القبول بالكليات والمعاهد العسكرية بالكلية الحربية بالقاهرة اعتبارا من يوم الثلاثاء الموافق 3/7/2018. والمكاتب الفرعية بالإسكندرية بنادى الفتح الاجتماعى بقيادة المنطقة الشمالية العسكرية اعتبارا من يوم السبت 28/7 /2018 وأسيوط بقيادة المنطقة الجنوبية العسكرية اعتبارا من يوم28/7/2018 .

وتيسيرا على الطلبة سيتم إجراء الكشف الطبى بمستشفى مصطفى كامل العسكرى للطلبة المتقدمين من محافظة الإسكندرية والمحافظات المحيطة بها .

الشروط العامة للقبول أن يكون الطالب ووالديه وأجداده مصريين الجنسية وغير مكتسبين أو متقدمين للحصول على أى جنسية أخرى، أن يكون حاصلاً على شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها، وألا يكون قد مضى على حصول الطالب على شهادة الدراسة الثانوية أو ما يعادلها أكثر من عام واحد بشرط أن يكون مقيدا بإحدى الكليات الجامعية أو المعاهد وأن يكون قد اجتاز السنة الدراسية المقيد بها بنجاح، ويسمح للطلبة الحاصلين على المؤهل عام 2016 بالتقدم للكلية الجوية فقط ، وأن يكون حسن السير والسلوك، وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو فى جريمة مخلة بالشرف، كما يشترط أن يكون غير متزوج أو سبق له الزواج، وألا يكون قد استقال أو فصل تأديبيا من أى كلية – معهد عسكرى – مدرسة عسكرية، وألا يكون قد أعفى من الخدمة العسكرية لعدم اللياقة الطبية، ألا يقل الطول للذكور لكل الكليات عن 170 سم (عدا الكلية الجوية فيسمح للطول حتى 158 سم كحد أدنى ).

أن يكون لائقاً طبياً طبقاً لشروط اللياقة الطبية ولا يجوز إعادة الكشف الطبى على الطالب فى نفس الدفعة المتقدمة فى نفس العام، فى حالة عدم لياقتة الطبية أثناء الاختبارات، وأن يجتاز اختبارات اللياقة البدنية بنجاح وتفوق ولا يجوز إعادتها فى نفس الدفعة المتقدمة فى نفس العام فى حالة عدم اجتيازه الاختبارات.

أن يجتاز اختبار قفزة الثقة بنجاح من ارتفاع (7.5 متر) بدون تردد وللمرة الأولى وفى زمن لا يزيد عن ثلاث ثوانى من إصدار الأمر بالقفز، وأن يجتاز الاختبارات النفسية والمعلومات العامة عن جمهورية مصر العربية وكذلك كشف الهيئة وفقاً لتقييم لجنة الاختبار، وأن يجتاز اختبار العرض الطبى العام والتحاليل الطبية المتقدمة والتى تشمل أيضا التحاليل التخصصية المتقدمة .

كما خصص مكتب التنسيق القبول بالكليات والمعاهد العسكرية على الصفحة الرئيسية لموقع تنسيق القبول بالكليات والمعاهد العسكرية على الانترنت للتعرف على المستندات المطلوب تجهيزها ومكان استخراجها عبر الموقع