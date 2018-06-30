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السبت، 30 يونيو 2018 06:37 م
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علاء الزهيرى: 50% زيادة فى معدلات نمو "التأمين" خلال 5 سنوات من ثورة 30 يونيو

السبت، 30 يونيو 2018 05:00 م
علاء الزهيرى: 50% زيادة فى معدلات نمو "التأمين" خلال 5 سنوات من ثورة 30 يونيو علاء الزهيرى
كتب: حسام الشقويرى
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كشف علاء الزهيرى، رئيس الاتحاد المصرى لشركات التأمين عن ارتفاع نسبة الزيادة فى معدلات نمو نشاط التأمين لأكثر من 50% خلال 5 سنوات من قيام ثورة 30 يونيو، وأرجع السبب فى تلك الزيادات إلى حالة الاستقرار والأمان إلى تشهدها البلاد فى تلك المرحلة ورجوعها إلى وضعها الطبيعى، لافتا إلى دخول عدد من شركات التأمين أو الوساطة العالمية لسوق التأمين المصرى ومكاتب تمثيل إعادة التأمين باعتبارهم مستثمرين جدد يمثلون إضافة كبير للاقتصاد المصرى.

 

كما توقع الزهيرى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن ترتفع معدلات نمو القطاع إلى 100% خلال الفترة القادمة، بما يسهم فى رفع نسبة مساهمة قطاع التأمين بالنسبة للاقتصاد القومى لتتجاوز 3.5% خلال الـ3 سنوات المقبلة، بالإضافة إلى مضاعفة أقساط التأمين لتصل نحو 50 مليار جنيه عام 2022 مقارنة بنحو 24 مليار جنيه فى عام 2017، وذلك بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية وخطتها الاستراتيجية للنهوض بالقطاع.

 

ووصف الزهيرى يوم الثورة بأنه تاريخ عزيز فى حياة كل مصرى، يوم أن استرد فيه المصريون مكانتهم من جديد بين شعوب العالم، واستطاعوا النهوض واستعادة دورهم القيادى فى المنطقة، مما ساعد على جذب مزيد من رؤوس الأموال فى ظل منظومة اقتصادية جديدة،  ومجموعة من الإجراءات الجريئة من خلال برنامج الإصلاح الاقتصادى الواعد.

 

 


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