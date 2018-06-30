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عامل يضرب زوجته حتى الموت بسبب خلافات أسرية فى المطرية

السبت، 30 يونيو 2018 01:28 م
عامل يضرب زوجته حتى الموت بسبب خلافات أسرية فى المطرية جثة -أرشيفية
كتب كريم صبحى
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أنهى عامل حياة زوجته بعد وصلة ضرب أدت إلى وفاتها بسبب خلافات أسرية بينهما، بمنطقة المطرية، وتحرر محضرا بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

البداية بتلقى قسم شرطة المطرية، بلاغا من المستشفى المطرية، بوصول سيدة جثة هامدة، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، حيث تبين من التحريات والتحقيقات نشوب مشاجرة بين المجنى عليها وزوجها بسبب خلافات أسرية.

وبسؤال أهلية المجنى عليها، اتهموا زوجها بقتلها بسبب خلافات بينهما، مشيرين إلى أنهم وجدوا المجنى عليها جثة هامدة داخل شقته بالمطرية.


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