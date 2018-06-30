عامل يستولى على مشغولات ذهيبة من مسكن صاحب شركة مقاولات بالقاهرة

كتب إبراهيم أحمد - أحمد حربى

استغل عامل عمله لدى صاحب شركة مقاولات، واستولى على مشغولات ذهيبة من مسكنه وسقط أثناء بيعها فى الجمالية، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى ضباط مباحث قسم شرطة الجمالية بلاغا من صاحب محلات بيع المشغولات الذهبية بمنطقة الصاغة، مفادها قيام شخص بعرض مشغولات ذهبية للبيع بثمن بخس لا يتناسب وقيمتها الحقيقية.

انتقل النقيب هشام ماهر عبد الحميد الضابط بمباحث القسم وبصحبته القوة المرافقة وتمكن من ضبطه وتبين أنه "محمد.ع" 22 سنة عامل، وبحوزته مشغولات ذهبية عبارة عن 3 غوايش، انسيال، 2 خاتم، وسلسلة بها تعليقة.

وبمناقشته عن مصدر المضبوطات اعترف بسرقتها من داخل مسكن "محمد.ل.ع" 35 سنة صاحب شركة مقاولات، بأسلوب "المغافلة" أثناء عمله طرف المجنى عليه كساع.

وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات واتهمه بالسرقة، وقرر أنه لم يكن قد اكتشف واقعة السرقة، فتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.