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السبت، 30 يونيو 2018 12:56 م
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ضبط 68 قضية سلاح نارى وتنفيذ 340 حكما وإزالة 570 مخالفة تعد بالجيزة

السبت، 30 يونيو 2018 11:04 ص
ضبط 68 قضية سلاح نارى وتنفيذ 340 حكما وإزالة 570 مخالفة تعد بالجيزة سلاح مضبوط-أرشيفية
كتب ــ بهجت أبو ضيف
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ألقت الإدارة العامة لمباحث الجيزة القبض على 68 قضية سلاح نارى غير مرخص، ومواد مخدرة، خلال حملة شنتها بأنحاء المحافظة. 
 
كما أسفرت الحملة التي استهدفت عدة بؤر إجرامية بقطاع جنوب الجيزة، وامبابة وبولاق الدكرور، بالإضافة إلى مدينة 6 أكتوبر والشيخ زايد، والمنطقة الأثرية بالهرم، وتمكنت من تنفيذ 340 حكما قضائيا، وإزالة 570 مخالفة تعد وإشغال طريق، وتنفيذ 9 قرارات إزالة تعديات على أملاك الدولة ونهر النيل. 
 
وتمكنت الحملة أيضا من تحرير 85 قضية تموينية، ضبط بها كميات من اللحوم والدواجن مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية، بالإضافة إلى إغلاق عدد من المنشآت غير المرخصة،  وتحرير عدة محاضر لحيازة سلع غذائية وأسطوانات غاز مدعمة لبيعها بالسوق السوداء، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين، وأخطرت النيابات المختصة للتحقيق. 
 

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