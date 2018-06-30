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السبت، 30 يونيو 2018 02:38 م
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ضبط 42 سيارة ودراجة بخارية وتحصيل 40400 جنيه فى حملة مرورية بالغربية

السبت، 30 يونيو 2018 12:52 م
ضبط 42 سيارة ودراجة بخارية وتحصيل 40400 جنيه فى حملة مرورية بالغربية حملة مرورية - أرشيفية
الغربية - عادل ضرة
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شنت إدارة مرور الغربية، برئاسة العميد أشرف مرسى مدير الإدارة، بتوجيهات اللواء طارق حسونة مدير الأمن، حملة مرورية بمدن ومراكز المحافظة، بالاشتراك مع الأقوال الأمنية لإحكام الرقابة على الطرق وضبط تعريفة الركوب ومدى التزام السائقين بتنفيذها وضبط السيارات والدراجات النارية بدون لوحات ورخصتى القيادة والتسيير.

 

وأسفرت الحملة عن ضبط 23 سيارة بدون لوحات ورخصتى القيادة والتسيير و19 دراجة نارية مخالفة بدون لوحات وتراخيص، وتحرير 218 مخالفة على نموذج 125، وتحرير  59 مخالفة انتظار خاطئ والتصالح فى 533  مخالفة فورية، وتم تحصيل مبلغ 40400 جنيه.
 
 
 قاد الحملة العقيد عبد الحميد خميس، رئيس مباحث مرور الغربية، وضباط المرور بأقسام المرور على مستوى المراكز والمدن، وأخطرت النيابة العامة التى باشرت التحقيقات.

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