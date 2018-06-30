ضبط 2203 هاربا من أحكام وتحصيل 61310 جنيهات فى حملة أمنية بالغربية

الغربية عادل ضرة

شنت مديرية أمن الغربية، حملة أمنية مكبرة بنطاق المراكز والأقسام، لضبط الخارجين على القانون والهاربين من أحكام، قادها اللواء أيمن لقية مدير المباحث الجنائية، تحت إشراف اللواء طارق حسونة مدير الأمن ضمت ضباط المباحث الجنائية وضباط تنفيذ الأحكام، برئاسة العميد وائل الصيرفى رئيس قسم تنفيذ الأحكام بالمديرية بالتنسيق مع الأمن العام والأمن المركزى.

أسفرت جهود الحملة المكبرة عن ضبط 5 هاربين من جناية فى قضايا عاهه وسرقة وضبط 315 هاربا من أحكام قضائية فى جنح الحبس الجزئى وضبط 40 هاربا من حكم مستأنف 1810 هاربين من أحكام فى غرامة و 33 هاربا من حكم فى مخالفة، بإجمالى أحكام 2203 وتحصيل 61310 جنيهات غرامات تم إيداع المبلغ خزينة المحكمة وتولت النيابة التحقيق.