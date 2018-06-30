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السبت، 30 يونيو 2018 12:55 م
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ضبط 1035 متهمًا هاربًا من أحكام و تحرير 240 مخالفة مرورية فى حملة بالبحيرة

السبت، 30 يونيو 2018 12:18 م
ضبط 1035 متهمًا هاربًا من أحكام و تحرير 240 مخالفة مرورية فى حملة بالبحيرة حبس-أرشيفية
البحيرة - جمال أبو الفضل - ناصر جودة
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شنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة بإشراف اللواء علاء الدين عبد الفتاح مدير أمن البحيرة، اليوم حملة مكبرة لضبط العناصر الإجرامية الخطرة والخارجين على القانون والهاربين من أحكام قضائية بنطاق المحافظة .
 
أسفرت الحملة التى شارك فيها اللواء محمد هندى مدير المباحث واللواء محمد القاضى مدير إدارة المرور ، عن ضبط 1035 متهمًا هاربًا من أحكام قضائية بالحبس .
 
كما تم تحرير 240 مخالفة مرورية متنوعة، ما بين قيادة دون رخصة، ودون خط سير، والسير في الممنوع والتصالح الفوري، وحجز مركبات، واشتباه في الصلاحية الفنية.
 

 


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