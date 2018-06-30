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ضبط طالب وسائق بحوزتهما ماكينات لتزوير العملات و43 ألف جنيه مزورة بالبحيرة

السبت، 30 يونيو 2018 02:29 م
ضبط طالب وسائق بحوزتهما ماكينات لتزوير العملات و43 ألف جنيه مزورة بالبحيرة ماكينة تزوير العملات والمتهمان بالبحيرة
البحيرة - جمال أبو الفضل - ناصر جودة
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تمكنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة، بإشراف اللواء علاء الدين عبد الفتاح مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، من ضبط طالب وسائق بحوزتهما ماكينات لتزوير العملات، و43 ألف جنيه مزورة بالبحيرة.

وكانت معلومات وردت للعميد أحمد البنا رئيس مباحث الأموال العامة بمديرية أمن البحيرة، مفادها قيام كلا من: "مصطفى. س " 24 سنة طالب، ومقيم أشمون المنوفية، و"على .م" 24 سنة سائق، ومقيم قرية البريجات التابعة لمركز كوم حماده بتزوير العملات الوطنية وترويجها بمركز بدر.

وبتقنين الإجراءات قامت قوة من ضباط الأموال العامة، بالاشتراك مع المباحث الجنائية بإشراف اللواء محمد هندى باستهداف المتهمن، وضبطهما وبحوزتهما 43 ألف جنيه عملات مزوره ومقلدة و كمبيوتر، طابعة، عدد من أوراق طباعه العملات، 4 زجاجات لأحبار مختلفة بدائرة مركز شرطة بدر بمحافظة البحيرة.

وجارٍ تطوير مناقشة المتهمان و تحرير المحضر اللأزم والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

كما تمكنت الأجهزة الأمنية من مباحث قسم شرطة كفر الدوار، برئاسة المقدم حسام أبو وافية بحملة مكبرة شارك فيها النقباء محمد عطيه، وعمرو مطاوع، وأحمد أبو زيد، لضبط متاجرى المواد المخدرة والخارجين على القانون.

وتم ضبط "مصطفى.خ.ك" 22 سنة عاطل ومقيم بندر كفر الدوار وبحوزته 380 قرصا مخدر، ومبلغ 550 جنيهًا "بقصد الاتجار "، و"عماد.م.ن" 38 سنة عاطل ومقيم نظير، التابعة لقسم كفر الدوار، وبحوزته 200 قرص مخدر "بقصد الاتجار، وتحررت المحاضر اللازمة وجار العرض على النيابة العامة.

 


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