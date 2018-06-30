ضبط تاجر دقيق لتخزينه كميات دقيق مدعم لبيعه بالسوق السوداء فى قنا

قنا - وائل محمد

تمكنت أجهزة الأمن بالتنسيق مع مباحث التموين بقنا، من ضبط تاجر لاتهامه بتخزين كميات كبيرة من الدقيق المدعم لإعادة بيعه بالسوق السوداء بدائرة مركز دشنا.



كان اللواء علاء العياط مدير أمن قنا تلقى إخطارآ يفيد ضبط "عبدالحميد.أ" 41 سنة تاجر دقيق ومقيم بندر دشنا لتجميعه عدد 1.250 طن دقيق بلدى مستودعات مدعم كليا من قبل الدولة لإعادة بيعه بالسوق السوداء.



كما تمكنت مباحث التموين من ضبط 18 قضية تموينية متنوعة خلال حملات مكبرة بالمحافظة، تم اتخاذ الإجراءلت القانونية، وباشرت النيابة التحقيقات.