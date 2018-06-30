صور.. وزير الداخلية يتفقد ميدان مصطفى محمود بالمهندسين ويشدد على اليقظة

كتب محمود عبد الراضي

تفقد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، ميدان مصطفى محمود فى المهندسين، وعدد من الشوارع بمحافظة الجيزة.

والتقى وزير الداخلية برجال الشرطة والخدمات الأمنية، وشدد على اليقظة، والانتشار الجيد فى الشوارع، ومساعدة كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة.

وطالب وزير الداخلية بإحكام الرقابة على الطرق، بالتواجد المكثف، وأهمية تواجد رجال المرور لتسهيل حركة السيير.

وكان وزير الداخلية قاد جولات مفاجئة بالشوارع، تفقد خلالها عدد من الميادين فى القاهرة الكبرى.