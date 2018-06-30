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صور.. سقوط صاحب شركة لتصنيعه المنظفات المغشوشة داخل شقة بالقطامية

السبت، 30 يونيو 2018 12:11 م
صور.. سقوط صاحب شركة لتصنيعه المنظفات المغشوشة داخل شقة بالقطامية مصنع منظفات مغشوشة بالقاهرة
كتب إبراهيم أحمد – أحمد حربى
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ضبطت مباحث قسم شرطة القطامية، صاحب شركة استيراد وتصدير، لقيامه بتصنيع المنظفات باستخدام خامات رديئة وطرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وردت معلومات لضباط مباحث قسم شرطة القطامية، مفادها أن "أحمد.ف.ا"  47 سنة، صاحب شركة استيراد وتصدير، وراء إدارة مصنع لتصنيع المنظفات داخل شقة بمساكن الشباب،  باستخدام خامات رديئة ومجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها ووضع علامات تجارية عالمية على المنظفات بقصد طرحها بالأسواق وتحقيق أرباح غير مشروعة.

على الفور، تم استهدافه بمأمورية أسفرت عن ضبطه وعثر داخل الشقة على 300 جركن متوسط الحجم بداخله مواد كيمائية مختلفة الألوان ، 36 زجاجة معطر ،   1000 جركن فارغ، 210 جركن بداخله مواد كيماوية، 80 كيس قمامه ، 32 كرتونة بداخلها مناديل، 8 كرتونة بداخل كلا منها عدد 12 زجاجة منظف ، 35 بكرة مناديل حمام، 10 أكياس كبيرة الحجم بداخلها زجاجات فارغه ، 300 زجاج بخاخ فارغه، 2200 استيكر مطبوع ، 10 دفاتر فواتير خاصة ، 50 باكيت بداخله زجاجات بها مبيدات حشرية وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها .

بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتصنيع المنظفات باستخدام خامات رديئة وطرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعه فتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.

منظفات القطامية1
ضبط منظفات مجهولة المصدر

 

منظفات القطامية2
منظفات صناعية مجهولة 

 

منظفات القطامية3
جانب من المنظفات التى تم ضبطها 

 

 


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