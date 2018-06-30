صور.. سفن يابانية تهاجم مراكب صيد كورية شمالية برشاشات المياه

هاجمت سفن حرس السواحل اليابانية، عدد من مراكب الصيد الكورية الشمالية بمنطقة "ياماتو شاووز" أثناء قيامها بعملية صيد الأسماك بهذه المنطقة لطردها منها، حيث تعتبرها اليابان فى المياه منطقة اقتصادية خالصة (EEZ) تابعه لمياهها الاقليمية، والتى تبعد 400 كم تقريبًا قبالة الساحل الغربى لليابان .

وأظهرت صور بثتها وكالة "رويترز"، استخدام سفن حرس السواحل اليابانية، رشاشات مياه مثبته على سفنها تقوم بضخ المياه بقوة على مراكب الصيد الكورية الشمالية، المتواجدة فى مياه منطقة ياماتو شاووز والتى تعتبرها اليابان ضمن مياهها الإقليمية .



ضخ المياه على مراكب الصيد



ضخ مياه على مركب صيد كوريا الشمالية