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السبت، 30 يونيو 2018 06:43 ص
خالد صلاح
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صور.. سفن يابانية تهاجم مراكب صيد كورية شمالية برشاشات المياه

السبت، 30 يونيو 2018 05:00 ص
صور.. سفن يابانية تهاجم مراكب صيد كورية شمالية برشاشات المياه طرد مراكب صيد كورية شمالية برشاشات المياه
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هاجمت سفن حرس السواحل اليابانية، عدد من مراكب الصيد الكورية الشمالية بمنطقة "ياماتو شاووز" أثناء قيامها بعملية صيد الأسماك بهذه المنطقة لطردها منها، حيث تعتبرها اليابان فى المياه منطقة اقتصادية خالصة (EEZ) تابعه لمياهها الاقليمية، والتى تبعد 400 كم تقريبًا قبالة الساحل الغربى لليابان .

وأظهرت صور بثتها وكالة "رويترز"، استخدام سفن حرس السواحل اليابانية، رشاشات مياه مثبته على سفنها تقوم بضخ المياه بقوة على مراكب الصيد الكورية الشمالية، المتواجدة فى مياه منطقة  ياماتو شاووز والتى تعتبرها اليابان ضمن مياهها الإقليمية .

ضخ المياه على مراكب الصيد
ضخ المياه على مراكب الصيد

 

ضخ مياه على مركب صيد كوريا الشمالية
ضخ مياه على مركب صيد كوريا الشمالية

 

مدافع المياه على مركب صيد كورى شمالى
مدافع المياه على مركب صيد كورى شمالى

 


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