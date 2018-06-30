صور.. سفارة مصر بألبانيا تحتفل بالذكرى الخامسة لثورة 30 يونيو

كتب: هانى محمد

احتفلت السفارة المصرية فى ألبانيا، بالذكرى الخامسة لثورة 30 يونيو، بحضور عدد من كبار المسئولين بالخارجية الألبانية، ومختلف مؤسسات الدولة والقيادات الدينية، والسفراء وممثلى المجتمع الدبلوماسى فى البانيا، وعدد من المعنيين بقطاعات السياحة والتجارة، والإعلامين، وأبناء الجالية المصرية.

وأكد السفير محمد خليل، سفير مصر فى البانيا، خلال كلمته على تاريخية وعمق العلاقات بين مصر وألبانيا، وحرص مصر على تعزيز علاقات التعاون مع البانيا فى جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك، مذكرا بالدور المهم الذى لعبته ثورة 23 يوليو فى تاريخ مصر الحديث، وإلهامها للشعوب العربية والافريقية لتحقيق تطلعاتها فى الاستقلال والتنمية لبلادها، حتى جاءت ثورة 30 يونيو لتستكمل طريق الإصلاح والتنمية الذى مهدته ثورة 23 يوليو.

وتناول خليل خلال كلمته التقدم الذى تم إحرازه فى عدد من مجالات التعاون الاقتصادى والثقافى والسياحى بين البلدين، واستمرار العمل بين الجانبين لدفع التعاون الى المستوى الذى يتناسب مع علاقات الصداقة بين البلدين.

وعلى هامش الاحتفالية نظمت السفارة معرضاً لعدد من اللوحات الزيتية من الاعمال الفنية سالى سالم، حرم السفير محمد خليل، بعنوان " مصر.. الحضارة والثقافة" تم خلاله عرض عدد من اللوحات التى تعكس الحضارة المصرية القديمة وبعض جوانب التراث والثقافة المصرية بالقاهرة القديمة، وهو ما حاز على إعجاب المشاركين فى الاحتفال واهتمام وسائل الإعلام الألبانية بتغطية المناسبة، وهو ما يأتى فى إطار جهود السفارة لدفع علاقات التعاون الثقافى بين البلدين وتعزيز التواجد الثقافى المصرى فى ألبانيا.







































