صور.. انطلاق اجتماع "البديل من أجل ألمانيا" وسط جدل حول الهجرة

كتب - بيشوى رمزى تصوير - رويترز

انطلقت، اليوم السبت، اجتماعات حزب البديل من أجل ألمانيا، وهو الحزب اليمينى الشعبوى المناهض للسياسات التى تتبناها المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل حول الهجرة، بالإضافة إلى موقفه الرافض للاتحاد الأوروبى.

وتتزامن الاجتماعات مع القمة الأوروبية التى بدأت فى العاصمة البلجيكية بروكسيل أمس الجمعة، والتى انصب تركيزها على سياسات الهجرة.

وقد نظم عدد من المواطنين الألمان، الرافضين للتوجهات الشعبوية، تظاهرات بالتزامن مع اجتماعات الحزب، والتى سوف تستمر لمدة يومين، للإعراب عن رفضهم لتوجهات اليمينيين.



زعيم حزب "البديل من أجل ألمانيا" أليكساندر جولاند أثناء مؤتمر الحزب



جولاند يلقى كلمته أمام مؤتمر الحزب



جانب من المؤتمر



حديث جانبى بين جولاند وأحد قيادات الحزب



أليكساندر جولاند



القيادية بالحزب أليس ويديل أثناء مؤتمر الحزب



عضو الحزب كاى جوتسشالك



حديث بين قيادات الحزب



"البديل من أجل ألمانيا" يرفع شعار التحدى ضد أنجيلا ميركل



جولاند يراجع أوراق حزبه خلال المؤتمر



العضوة بالحزب بيتريكس فون ستورك



حديث باسم بين جولاند وأليس



أحضان على هامش الحزب



حوار بين أعضاء الحزب



خارج المؤتمر توجد لافتات مناهضة لليمينيين



عدد من المتظاهرين احتشدوا للتعبير عن غضبهم من توجهات الحزب اليمينى



انتشار أمنى خارج مقر الاجتماع



مشاركان فى مظاهرات الحزب

مشاركات فى مظاهرات الحزب