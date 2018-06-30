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السبت، 30 يونيو 2018 01:36 م
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صور.. انطلاق اجتماع "البديل من أجل ألمانيا" وسط جدل حول الهجرة

السبت، 30 يونيو 2018 11:35 ص
صور.. انطلاق اجتماع "البديل من أجل ألمانيا" وسط جدل حول الهجرة مؤتمر البديل من أجل ألمانيا
كتب - بيشوى رمزى تصوير - رويترز
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انطلقت، اليوم السبت، اجتماعات حزب البديل من أجل ألمانيا، وهو الحزب اليمينى الشعبوى المناهض للسياسات التى تتبناها المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل حول الهجرة، بالإضافة إلى موقفه الرافض للاتحاد الأوروبى.

وتتزامن الاجتماعات مع القمة الأوروبية التى بدأت فى العاصمة البلجيكية بروكسيل أمس الجمعة، والتى انصب تركيزها على سياسات الهجرة.

وقد نظم عدد من المواطنين الألمان، الرافضين للتوجهات الشعبوية، تظاهرات بالتزامن مع اجتماعات الحزب، والتى سوف تستمر لمدة يومين، للإعراب عن رفضهم لتوجهات اليمينيين.

زعيم حزب "البديل من أجل ألمانيا" أليكساندر جولاند أثناء مؤتمر الحزب
زعيم حزب "البديل من أجل ألمانيا" أليكساندر جولاند أثناء مؤتمر الحزب

 

جولاند يلقى كلمته أمام مؤتمر الحزب
جولاند يلقى كلمته أمام مؤتمر الحزب

 

جانب من المؤتمر
جانب من المؤتمر

 

حديث جانبى بين جولاند وأحد قيادات الحزب
حديث جانبى بين جولاند وأحد قيادات الحزب

 

أليكساندر جولاند
أليكساندر جولاند

 

القيادية بالحزب أليس ويديل أثناء مؤتمر الحزب
القيادية بالحزب أليس ويديل أثناء مؤتمر الحزب

 

عضو الحزب كاى جوتسشالك
عضو الحزب كاى جوتسشالك

 

حديث بين قيادات الحزب
حديث بين قيادات الحزب

 

"البديل من أجل ألمانيا" يرفع شعار التحدى ضد أنجيلا ميركل
"البديل من أجل ألمانيا" يرفع شعار التحدى ضد أنجيلا ميركل

 

جولاند يراجع أوراق حزبه خلال المؤتمر
جولاند يراجع أوراق حزبه خلال المؤتمر

 

العضوة بالحزب بيتريكس فون ستورك
العضوة بالحزب بيتريكس فون ستورك

 

حديث باسم بين جولاند وأليس
حديث باسم بين جولاند وأليس

 

أحضان على هامش الحزب
أحضان على هامش الحزب

 

حوار بين أعضاء الحزب
حوار بين أعضاء الحزب

 

خارج المؤتمر توجد لافتات مناهضة لليمينيين
خارج المؤتمر توجد لافتات مناهضة لليمينيين

 

عدد من المتظاهرين احتشدوا للتعبير عن غضبهم من توجهات الحزب اليمينى
عدد من المتظاهرين احتشدوا للتعبير عن غضبهم من توجهات الحزب اليمينى

 

انتشار أمنى خارج مقر الاجتماع
انتشار أمنى خارج مقر الاجتماع

 

مشاركان فى مظاهرات الحزب
مشاركان فى مظاهرات الحزب

 

انتشار أمنى خارج مقر الاجتماع
مشاركات فى مظاهرات الحزب
 
مشاركان فى مظاهرات الحزب
مشاركان فى مظاهرات الحزب

 


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ميركل

البديل من أجل ألمانيا

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