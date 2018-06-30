صور.. المنتخب الفرنسى يجرى تدريبات استعدادا لمواجهة الأرجنتين بدور الـ 16

كتب: محمد الأحمدى – تصوير ( رويترز)

أجرى المنتخب الفرنسى أمس الجمعة، تدريبات فى ملعب "كازان أرينا"، استعدادا لمواجهة منتخب الأرجنتين فى الرابعة عصرا.

وكان منتخب فرنسا قد صعد لدور الـ 16 فى بطولة كأس العالم، بعدما تصدر جدول ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 7 نقاط، بينما حل منتخب الأرجنتين فى المركز الثانى بجدول ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 4 نقاط.

أما منتخب الأرجنتين فنجح فى استعادة ثقة جماهيره بعد العرض القوى والفوز الثمين الذى تحقق على نيجيريا بهدفين مقابل هدف واحد ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة لدور المجموعات، بعد بداية متواضعة أمام أيسلندا وكرواتيا.

وفى المقابل يتسلح منتخب الأرجنتين بنجمه ليونيل ميسى الذى نجح فى إنهاء حالة الصيام التهديفى بتسجيل أول أهداف فى بطولة كأس العالم 2018 فى شباك نيجيريا، والذى من المنتظر أن يخضع لرقابة لصيقة من جانب الثنائى الفرنسى نجولو كانتى وبول بوجبا لمنع وصول الكرة إليه.



تدريبات منتخب فرنسا



جانب من تدريبات فرنسا



المنتخب الفرنسى خلال التدريبات



جانب من استعدادات منتخب فرنسا



لاعبو منتخب فرنسا



جانب من ترديبات لاعبو منتخب فرنسا



اللاعبو الفرنسيون خلال التدريبات



جانب من استعدادات الديوك الفرنسية



جانب من تدريبات الديوك الفرنسية



جانب من تدريبات الديوك الفرنسية



تدريبات منتخب فرنسا



جانب من تدريبات فرنسا



المنتخب الفرنسى خلال التدريبات



جانب من استعدادات منتخب فرنسا



لاعبو منتخب فرنسا



جانب من ترديبات لاعبو منتخب فرنسا



اللاعبو الفرنسيون خلال التدريبات



جانب من استعدادات الديوك الفرنسية



جانب من تدريبات الديوك الفرنسية