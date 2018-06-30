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السبت، 30 يونيو 2018 08:06 ص
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صور.. الزعيم الكورى الشمالى يتفقد مناطق جزر على حدود الصين

السبت، 30 يونيو 2018 08:05 ص
صور.. الزعيم الكورى الشمالى يتفقد مناطق جزر على حدود الصين كيم جونج أون زعيم كوريا الشمالية
سول أ ش أ
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تفقد زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، اليوم (السبت)، مناطق جزر واقعة بالقرب من الصين، فى خطوة تهدف على ما يبدو إلى تحفيز التعاون الاقتصادى مع بكين.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية أن كيم تفقد إقليم سيندو فى مقاطعة بيونجان، التى تقع على الحدود مع الصين.

وبحسب وكالة يونهاب الكورية الجنوبية فان زيارة كيم النادرة للمنطقة الشمالية النائية تثير تكهنات بأن كوريا الشمالية قد تسعى إلى تعزيز تعاونها الاقتصادى مع الصين.

ويضم اقليم سيندو، جزيرة هوانجكبيونج التى تقع فى نهر يالو بالقرب من حدود سينوجو-داندونج حيث اتفقت بيونج يانج والصين فى عام 2011 على تطوير منطقة اقتصادية خاصة، لكن المشروع توقف عقب إعدام كيم جانج سونج - ثاك، عم الزعيم الكورى الشمالى فى عام 2013.

الزعيم الكورى الشمالى كيم جونج أون
الزعيم الكورى الشمالى كيم جونج أون

 

زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون
زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون

 

زعيم كوريا الشمالية
زعيم كوريا الشمالية

 

كيم جونج أون
كيم جونج أون

 


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