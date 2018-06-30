صور.. ارتفاع قتلى الهجوم على مقر قوة مجموعة الساحل فى مالى إلى 6 جنود

باماكو أ ش أ _ تصوير رويترز _ أ.ف.ب

أفاد رئيس بلدية موبتى فى مالى، بارتفاع عدد قتلى الهجوم على مجمع بوسط البلاد، يضم مقر قوة مجموعة دول الساحل الخمس فى غرب إفريقيا إن 6 جنود.

وذكر متحدث باسم وزارة الدفاع فى مالى - حسبما أفادت قناة "الحرة" الأمريكية، الجمعة - أن عددا غير معلوم من المسلحين استخدموا صواريخ وسيارة ملغومة لمهاجمة المجمع، مشيرا إلى أن بعضهم خاض معركة بالأسلحة النارية مع قوات مالية.

ويذكر أن المقر العام للقوة المشتركة لدول مجموعة الساحل الخمس فى وسط مالى تعرض بعد ظهر الجمعة لهجوم نفذه انتحارى أراد التسلل إلى المقر .



آثار الهجوم على مقر قوة مجموعة الساحل فى مالى



العنف فى مالى



الهجوم على مقر قوة مجموعة الساحل فى مالى



تدمير سيارة فى الهجوم



تدمير مبانى جراء الهجوم على مقر قوة مجموعة الساحل



جانب من الهجوم على مقر قوة مجموعة الساحل فى مالى



جانب من الهجوم فى مالى