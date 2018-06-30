video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 30 يونيو 2018 02:59 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

صور.. ارتفاع قتلى الهجوم على مقر قوة مجموعة الساحل فى مالى إلى 6 جنود

السبت، 30 يونيو 2018 02:46 ص
صور.. ارتفاع قتلى الهجوم على مقر قوة مجموعة الساحل فى مالى إلى 6 جنود جانب من الهجوم على مقر قوة مجموعة الساحل فى مالى
باماكو أ ش أ _ تصوير رويترز _ أ.ف.ب
إضافة تعليق

أفاد رئيس بلدية موبتى فى مالى، بارتفاع عدد قتلى الهجوم على مجمع بوسط البلاد، يضم مقر قوة مجموعة دول الساحل الخمس فى غرب إفريقيا إن 6 جنود.

وذكر متحدث باسم وزارة الدفاع فى مالى - حسبما أفادت قناة "الحرة" الأمريكية، الجمعة - أن عددا غير معلوم من المسلحين استخدموا صواريخ وسيارة ملغومة لمهاجمة المجمع، مشيرا إلى أن بعضهم خاض معركة بالأسلحة النارية مع قوات مالية.

ويذكر أن المقر العام للقوة المشتركة لدول مجموعة الساحل الخمس فى وسط مالى تعرض بعد ظهر الجمعة لهجوم نفذه انتحارى أراد التسلل إلى المقر .

آثار الهجوم على مقر قوة مجموعة الساحل فى مالى
آثار الهجوم على مقر قوة مجموعة الساحل فى مالى

 

العنف فى مالى
العنف فى مالى

 

الهجوم على مقر قوة مجموعة الساحل فى مالى
الهجوم على مقر قوة مجموعة الساحل فى مالى

 

تدمير سيارة فى الهجوم
تدمير سيارة فى الهجوم

 

تدمير مبانى جراء الهجوم على مقر قوة مجموعة الساحل
تدمير مبانى جراء الهجوم على مقر قوة مجموعة الساحل

 

جانب من الهجوم على مقر قوة مجموعة الساحل فى مالى
جانب من الهجوم على مقر قوة مجموعة الساحل فى مالى

 

جانب من الهجوم فى مالى
جانب من الهجوم فى مالى

 

حطام أحد المبانى جراء الهجوم
حطام أحد المبانى جراء الهجوم

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

جيش مالى يقتل 15 إرهابيا فى عملية ضد المسلحين

مقتل 14 محتجزا بتهم إرهابية برصاص جيش مالى خلال محاولتهم الهرب

قتلى الهجوم

مقر قوة مجموعة الساحل

أخبار مالى

مالى

6 جنود




لا تفوتك
الأتوبيس النهرى يستقبل اليوم زوار العاصمة بنصف الثمن احتفالا بـ30 يونيو

الأتوبيس النهرى يستقبل اليوم زوار العاصمة بنصف الثمن احتفالا بـ30 يونيو

السكة الحديد تعدل مواعيد 24 قطارا بخطوط بحرى والعمل يبدأ من 1 يوليو

السكة الحديد تعدل مواعيد 24 قطارا بخطوط بحرى والعمل يبدأ من 1 يوليو

ننشر نموذج إجابة وتوزيع درجات امتحان مادة الجغرافيا لطلاب الثانوية العامة

ننشر نموذج إجابة وتوزيع درجات امتحان مادة الجغرافيا لطلاب الثانوية العامة

قائد قوات الدفاع الجوى: نعاهد الله أن نظل فى مواقعنا ‏لمجابهة أى تهديدات.. فيديو

قائد قوات الدفاع الجوى: نعاهد الله أن نظل فى مواقعنا ‏لمجابهة أى تهديدات.. فيديو

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة