صور.. إقبال كبير من المواطنين لشراء سلع مخفضة بمبادرة الداخلية "كلنا واحد"

وجهت وزارة الداخلية حملات تموينية مكبرة بناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية لضبط الأسواق والتصدى للغلاء.

ونجحت مديرية أمن الإسكندرية فى ضبط 22 قضية تموينية متنوعة، وضبط 25 قضية تموينية متنوعة أبرزها (45,450 طن دقيق بلدى مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء)، بالشرقية، و25 قضية بأسيوط، و49 بالمنيا، و14 فى كفر الشيخ، و12 بالوادى الجديد.

وضبطت مديرية أمن سوهاج 27 قضية تموينية متنوعة، فيما تم ضبط 22 قضية بالإسكندرية، و32 بالدقهلية، و27 بالقليوبية، و30 فى قنا، و8 بالبحر الأحمر، و28 فى المنوفية، و12 فى مطروح، وضبط 4 قضايا تموينية متنوعة بشمال سيناء أبرزها (1,340 طن دقيق بلدى مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء.

وعلى جانب آخر، أطلقت وزارة الداخلية مبادرة "كلنا واحد" بمشاركة عدد من السلاسل التجارية، لخفض أسعار السلع الغذائية.. وضبط العديد من القضايا التموينية، فى إطار توجيهات السيد وزير الداخلية باضطلاع أجهزة الوزارة باتخاذ الإجراءات اللازمة لمكافحة الغلاء ومواجهة محاولات البعض لرفع الأسعار غير المبرر للسلع الغذائية، وذلك لتخفيف ورفع العبء والمعاناة عن كاهل المواطنين، وتزامنا مع تكثيف الحملات التموينية لمواجهة جرائم الغش التجارى وضبط السلع غير الصالحة للاستهلاك الآدمى التى تضر بصحة المواطنين.

وفى ضوء تفعيل المبادرات المجتمعية فقد قامت وزارة الداخلية بإطلاق مبادرة "كلنا واحد" بالتعاون مع عدد من السلاسل التجارية الكبرى لعرض السلع الأساسية بأسعار مخفضة عن مثيلتها بالأسواق بنسبة تتراوح من 20% إلى 30%.

وقام اللواء مدير الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بتفقد مجموعة من السلاسل التجارية المشاركة لمتابعة طرح السلع فى إطار المبادرة.

وأعرب المواطنون عن تقديرهم لتلك المبادرة وحرص وزارة الداخلية المستمر لتخفيف العبء عن المواطنين ومتابعة توافر السلع.