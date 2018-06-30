صور.. إحباط محاولة تهريب طن وربع من مخدر البانجو عبر معابر قناة السويس

كتب محمود عبد الراضى

فى ضربة أمنية ناجحة ضد مهربى وتجار المواد المخدرة، نجحت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات فى ضبط اثنين من مهربى المواد المخدرة وبحوزتهما طن وربع من نبات البانجو المخدر.

جاء ذلك فى إطار جهود قطاع مكافحة المخدرات، والجريمة المنظمة لمكافحة جرائم المخدرات، والتصدى للعناصر الإجرامية القائمة على تهريبها وتشديد الرقابة على منافذ التهريب.

ورصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، عناصر تشكيلاً عصابياً تخصص فى نقل وتهريب وترويج شحنات كبيرة من مخدر البانجو من شرق قناة السويس إلى مدن الدلتا بشاحنات خاصة بالأسمنت السائب عبر معابر قناة السويس، وذلك إمعاناً فى التمويه وتبديد جهود أجهزة المكافحة .

وفى ضوء ما أكدته التحريات فقد أمكن رصدهم والوقوف على مظاهر نشاطهم الإجرامى، وهم " أحمد..أ" عاطل ، ومقيم بلبيس بمحافظة الشرقية، سبق اتهامه فى 3 قضايا أخرهم قضية "خيانة أمانة"، و"نادر.م" عاطل، ومقيم ببلبيس بمحافظة الشرقية، حيث اعتزما تهريب شحنة كبيرة من ذات المخدر مخفاة بمخازن سرية معدة سلفا بجسم ( السيارة رقم " د ع ج 1495 بمقطورة رقم ط ع ب 5169 " قيادة الأول ، والسيارة رقم " ط س ط 6291 بمقطورة رقم ب و ل 928 " قيادة الثانى).

وعقب تقنين الإجراءات واتخاذ التدابير الأمنية اللازمة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن السويس والإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس تم ضبط المتهمان، وذلك حال تواجدهما بمنطقة شرق نفق الشهيد أحمد حمدى بدائرة قسم شرطة الجناين بمحافظة السويس وبحوزتهما (481 لفافة كبيرة الحجم تحوى جميعها نبات البانجو المخدر الجاف وزنت 1250 ألف مائتان وخمسون كيلو جرام ، مبلغ مالى ، عدد 3هاتف محمول)، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمخدر المضبوط بقصد الإتجار والمبلغ المالى من حصيلة البيع واستخدامهما للسياريتن والهواتف المحمولة فى النقل والترويج.