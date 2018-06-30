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شاهد لحظة النطق بقرار الحكم على بديع و738 متهما بـ"فض اعتصام رابعة"

السبت، 30 يونيو 2018 11:40 ص
شاهد لحظة النطق بقرار الحكم على بديع و738 متهما بـ"فض اعتصام رابعة" لحظة النطق بقرار الحكم على بديع و738 متهما
كتب- عزوز الديب
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قررت الدائرة 28 إرهاب، بمحكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، اليوم السبت، برئاسة المستشار حسن فريد، مد أجل الحكم لجلسة 28 يوليو الجارى، وذلك فى محاكمة بديع و738 متهما فى "فض اعتصام رابعة العدوية".

والمتهمون فى القضية هم قيادات جماعة الإخوان، وفى مقدمتهم محمد بديع المرشد العام للجماعة، وعصام العريان، وعصام ماجد، وعبد الرحمن البر، وصفوت حجازى، ومحمد البلتاجى، وأسامة ياسين، وعصام سلطان، وباسم عودة، وجدى غنيم، "أسامة" نجل الرئيس المعزول محمد مرسى، بالإضافة للمصور محمد شوكان، الذى جاء رقمه 242 فى أمر الإحالة.


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