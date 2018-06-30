"س و ج".. 6 أسئلة تشرح آليات حملة الثلاثاء لتقديم خدمات مميزة لتنظيم الأسرة

كتب وليد عبد السلام

تقدم وزارة الصحة كل يوم ثلاثاء أسبوعيا خدمات طبية متميزة لتنظيم الأسرة بــ20 مركزا على مستوى الجمهورية بهدف رفع جودة الأداء والوصول به إلى المعدلات العالمية.

"اليوم السابع" يستعرض تحليل معلوماتى حول حمل الثلاثاء من كل أسبوع لتقديم خدمات متميزة لتنظيم الأسرة بالجمهورية وهى كالتالى:

1- ماذا عن حملة الثلاثاء لتنظيم الأسرة ؟

حملة الثلاثاء تتمثل فى اختيار قطاع السكان وتنظيم الأسرة يوم الثلاثاء من كل أسبوع لتقديم خدمات متميزة للسيدات حول برامج تنظيم الأسرة.

2- هل تتم حملة الثلاثاء فى جميع مراكز تنظيم الأسرة بالجمهورية؟

لا بل تتوفر فى 20 مركزا متميز على مستوى الجمهورية بالتزامن مع توفير جميع الخدمات بــ640 عيادة متنقلة و5550 وحدة ومركز بالجمهورية.

3- ما هى الخدمات التى تقدم فى حملة الثلاثاء بالمراكز المتميزة ؟

توفير طبيبة أخصائية نساء وتوليد فى عيادة تنظيم الأسرة مدربة على أحدث تقنيات تقديم الخدمة لإجراء الكشف الطبى على المنتفعات وتقديم خدمات المشورة والصحة الإنجابية، مشيرة إلى توفير التجهيزات اللازمة وجميع أنواع وسائل تنظيم الأسرة لتناسب اختيارات السيدات الراغبات فى استخدامها، كما يتم توفير المواد الاعلامية المساعدة للتعريف الكامل بوسائل تنظيم الأسرة.

4- لماذا تم عمل حملة الثلاثاء لتنظيم الأسرة ؟

كتدخل غير تقليدى لتفعيل مراكز الإحالة المتميزة، لتحسين مؤشرات برنامج تنظيم الأسرة لتحقيق مبدأ المساواة والعدالة الاجتماعية لتوفير الخدمات للفئات المستحقة والمحرومة من الخدمة، ولتسخير كل الامكانيات على المستوى المركزى والمحلى لمواجهة التحديات، خاصة انخفاض معدل استخدام وسائل تنظيم الأسرة إلى 58,5 %، وزيادة معدل الانقطاع (30%) ونسبة الحمل غير المرغوب فيه إلى (16%).

5- ما هى الفئات التى تشارك فى حملة الثلاثاء لتنظيم الأسرة ؟

سيتم اشراك فريق عمل مدرب من التمريض لتقديم خدمات ومشورة تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، كما يشارك فى الحملة فريق من مسئولى الإعلام والرائدات الريفيات والحضريات كمسئولين عن التسويق المجتمعى لخدمات تنظيم الأسرة، وذلك للتوعية بالخدمات المقدمة وبأهمية تنظيم الأسرة ودوره الايجابى على الأسرة والمجتمع.

6- ماذا عن الخدمات المصاحبة لنشاط تنظيم الأسرة بحملة الثلاثاء ؟

سيتم عقد ندوة إعلامية بمعرفة مسئولى الإعلام فى ذلك اليوم للسيدات بهدف الترويج لوسائل وخدمات تنظيم الأسرة مع التركيز على وسائل تنظيم الأسرة طويلة المفعول من لوالب وكبسولة الامبلانون نكست.