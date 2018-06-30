video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 30 يونيو 2018 03:59 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

"س و ج".. 6 أسئلة تشرح آليات حملة الثلاثاء لتقديم خدمات مميزة لتنظيم الأسرة

السبت، 30 يونيو 2018 03:25 م
"س و ج".. 6 أسئلة تشرح آليات حملة الثلاثاء لتقديم خدمات مميزة لتنظيم الأسرة د. هالة زايد وزيرة الصحة
كتب وليد عبد السلام
إضافة تعليق

تقدم وزارة الصحة كل يوم ثلاثاء أسبوعيا خدمات طبية متميزة لتنظيم الأسرة بــ20 مركزا على مستوى الجمهورية بهدف رفع جودة الأداء والوصول به إلى المعدلات العالمية.

 

"اليوم السابع" يستعرض تحليل معلوماتى حول حمل الثلاثاء من كل أسبوع لتقديم خدمات متميزة لتنظيم الأسرة بالجمهورية وهى كالتالى:

1- ماذا عن حملة الثلاثاء لتنظيم الأسرة ؟

حملة الثلاثاء تتمثل فى اختيار قطاع السكان وتنظيم الأسرة يوم الثلاثاء من كل أسبوع لتقديم خدمات متميزة للسيدات حول برامج تنظيم الأسرة.

 

2- هل تتم حملة الثلاثاء فى جميع مراكز تنظيم الأسرة بالجمهورية؟

لا بل تتوفر فى 20 مركزا متميز على مستوى الجمهورية بالتزامن مع توفير جميع الخدمات بــ640 عيادة متنقلة و5550 وحدة ومركز بالجمهورية.

 

3-  ما هى الخدمات التى تقدم فى حملة الثلاثاء بالمراكز المتميزة ؟

توفير طبيبة أخصائية نساء وتوليد فى عيادة تنظيم الأسرة مدربة على أحدث تقنيات تقديم الخدمة لإجراء الكشف الطبى على المنتفعات وتقديم خدمات المشورة والصحة الإنجابية، مشيرة إلى توفير التجهيزات اللازمة وجميع أنواع وسائل تنظيم الأسرة لتناسب اختيارات السيدات الراغبات فى استخدامها، كما يتم توفير المواد الاعلامية المساعدة للتعريف الكامل بوسائل تنظيم الأسرة.

 

4- لماذا تم عمل حملة الثلاثاء لتنظيم الأسرة ؟

كتدخل غير تقليدى لتفعيل مراكز الإحالة المتميزة، لتحسين مؤشرات برنامج تنظيم الأسرة لتحقيق مبدأ المساواة والعدالة الاجتماعية لتوفير الخدمات للفئات المستحقة والمحرومة من الخدمة، ولتسخير كل الامكانيات على المستوى المركزى والمحلى لمواجهة التحديات، خاصة انخفاض معدل استخدام وسائل تنظيم الأسرة إلى 58,5 %، وزيادة معدل الانقطاع (30%) ونسبة الحمل غير المرغوب فيه إلى (16%).

 

5- ما هى الفئات التى تشارك فى حملة الثلاثاء لتنظيم الأسرة ؟

سيتم اشراك فريق عمل مدرب من التمريض لتقديم خدمات ومشورة تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، كما يشارك فى الحملة فريق من مسئولى الإعلام والرائدات الريفيات والحضريات كمسئولين عن التسويق المجتمعى لخدمات تنظيم الأسرة، وذلك للتوعية بالخدمات المقدمة وبأهمية تنظيم الأسرة ودوره الايجابى على الأسرة والمجتمع.

 

6- ماذا عن الخدمات المصاحبة لنشاط تنظيم الأسرة بحملة الثلاثاء ؟

سيتم عقد ندوة إعلامية بمعرفة مسئولى الإعلام فى ذلك اليوم للسيدات بهدف الترويج لوسائل وخدمات تنظيم الأسرة مع التركيز على وسائل تنظيم الأسرة طويلة المفعول من لوالب وكبسولة الامبلانون نكست.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

حملة لتنظيم الأسرة كل "ثلاثاء" بجميع المحافظات للحد من الزيادة السكانية

فيديو.. مسئول بتنظيم الأسرة لـ"ست الحسن": بعض أسر الصعيد تنجب 12 طفلا

الوكالة الأمريكية للتنمية ووزارة الصحة تطلقان برنامجا جديدا لتنظيم الأسرة

الصحة: إطلاق برنامج مصر لتنظيم الأسرة بتكلفة 20 مليون دولار لمدة 5 سنوات - صور

الصحة

تنظيم الاسرة

الثلاثاء




لا تفوتك
فى ذكرى 30 يونيو.. السيسى: "فى مثل هذا اليوم تحدى المصريون التحدى ذاته"

فى ذكرى 30 يونيو.. السيسى: "فى مثل هذا اليوم تحدى المصريون التحدى ذاته"

روسيا: 2.163 مليار دولار حجم التبادل التجارى مع مصر خلال 4 أشهر

روسيا: 2.163 مليار دولار حجم التبادل التجارى مع مصر خلال 4 أشهر

الجاليات المصرية تحتفل اليوم بذكرى ثورة 30 يونيو.. أغانٍ وطنية وصور الرئيس السيسى فى الاحتفالات بموسكو.. واستعدادات خاصة لاستقبال المصريين فى أمستردام.. وعرض فيلم وثائقى عن "الثورة ضد حكم الإخوان" فى باريس

الجاليات المصرية تحتفل اليوم بذكرى ثورة 30 يونيو.. أغانٍ وطنية وصور الرئيس السيسى فى الاحتفالات بموسكو.. واستعدادات خاصة لاستقبال المصريين فى أمستردام.. وعرض فيلم وثائقى عن "الثورة ضد حكم الإخوان" فى باريس

الأهلى يبدأ رحلة تحصين لاعبيه من إغراءات الدولارات داخليا وخارجيا خوفا من "فتنة" الرحيل.. الأحمر يرفض عرض الـ72 مليون جنيه لشراء محمد الشناوى.. والثلاثى الأفريقى ممنوع من الاحتراف لاستعادة الكأس الأفريقية

الأهلى يبدأ رحلة تحصين لاعبيه من إغراءات الدولارات داخليا وخارجيا خوفا من "فتنة" الرحيل.. الأحمر يرفض عرض الـ72 مليون جنيه لشراء محمد الشناوى.. والثلاثى الأفريقى ممنوع من الاحتراف لاستعادة الكأس الأفريقية

فينجادا يدخل دائرة المرشحين لتدريب الفراعنة بعد رحيل كوبر

فينجادا يدخل دائرة المرشحين لتدريب الفراعنة بعد رحيل كوبر

انسى الترهلات.. 8 وصفات منزلية لعضلات بطن مشدودة

انسى الترهلات.. 8 وصفات منزلية لعضلات بطن مشدودة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة