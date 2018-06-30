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سفينة أسبانية غير حكومية تنقذ 59 مهاجرا، وإيطاليا ترفض استقبالهم

السبت، 30 يونيو 2018 04:51 م
سفينة أسبانية غير حكومية تنقذ 59 مهاجرا، وإيطاليا ترفض استقبالهم سالفينى
أ ف ب
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أعلنت منظمة اسبانية غير حكومية، اليوم السبت، أنها انقذت 59 مهاجرا لدى محاولتهم اجتياز المتوسط من ليبيا، ما استدعى إدانة من وزير الداخلية الايطالى اليمينى المتشدد الذى أكد أنهم غير مرحب بهم فى بلاده.

وجاء الإعلان بعد يوم من العثور على ثلاثة رضع لقوا حتفهم، واعتبار مئة شخص فى عداد المفقودين، إثر تحطم سفينة تسبب به على يبدو وقوع انفجار على متنها بعد انطلاقها من ليبيا.

ويأتى كذلك فى أعقاب اتفاق مثير للجدل توصلت إليه دول الاتحاد الأوروبى، للحد من تدفق المهاجرين. ويشمل اتفاق الجمعة إنشاء مراكز استقبال للمهاجرين داخل أراضى الاتحاد، و"منصات إنزال" خارجه، وتوزيع تشاركى للاجئين بين الدول الاعضاء.

وذكرت منظمة "برواكتيفا اوبن آرمز" الاسبانية غير الحكومية عبر "تويتر" أن 59 مهاجرا هم على متن سفينتها ويتوجهون حاليا إلى "مرفأ آمن".

وقالت "رغم العراقيل، نواصل حماية حق الحياة للأشخاص الذين لا يكترث احد بهم. رواياتهم عما عاشوه في ليبيا مروعة".

من جهته، قال وزير الداخلية الايطالي المتشدد ماتيو سالفينى على "فيسبوك" إن سفينة المنظمة وصلت إلى قارب المهاجرين قبل خفر السواحل الليبيين داخل منطقة عمليات الانقاذ الليبية. وأضاف أن "الميناء الأقرب فى مالطا، والمنظمة والعلم اسبانيان، لذا فلينسوا احتمال القدوم إلى مرفأ ايطالى".

لكن وزير داخلية مالطا مايكل فاروجيا رد بالإشارة عبر "تويتر" إلى أن المهاجرين أنقذوا بين ليبيا وجزيرة لمبيدوزا الايطالية قائلا "توقفوا عن نشر معلومات خاطئة عبر توجيه الأصابع إلى مالطا دون أى سبب".

ولم يتضح بعد أين سترسو السفينة.

 


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