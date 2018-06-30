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السبت، 30 يونيو 2018 06:22 م
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سريلانكا تنقل وحدة من قواتها البحرية إلى ميناء تديره الصين

السبت، 30 يونيو 2018 04:40 م
سريلانكا تنقل وحدة من قواتها البحرية إلى ميناء تديره الصين رئيس وزراء سريلانكا
أ ف ب
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أعلن مكتب رئيس وزراء سريلانكا، اليوم السبت، أن بلاده ستنقل قيادة قواتها البحرية الجنوبية إلى ميناء تديره شركة مملوكة للحكومة الصينية بدون أن تستخدمه الصين لأغراض عسكرية.

ومن شأن إعلان كولومبو أن يثير مخاوف جديدة لدى الهند بشان إمكان حصول الصين على موطىء قدم فى المحيط الهندى عبر إدارتها مرفأ هامبانتوتا الذى يطل على المياه العميقة، والذى يتوسط طريقا ملاحيا رئيسيا بين الشرق والغرب.

وقال مكتب رئيس الوزراء رانيل ويكريمسينجه فى بيان السبت إن "القوات البحرية فى سريلانكا ستحرك قيادتها الجنوبية إلى مرفأ هامبانتوتا".

وأضاف "لا حاجة للخوف إذ أن أمن المرفأ سيكون تحت سيطرة البحرية السريلانكية". وتابع أن "سريلانكا أبلغت الصينيين أن هامبانتوتا لا يمكن استخدامه (من طرف الصين) لأغراض عسكرية".

 

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سريلانكا

الصين

مرفأ هامبانتوتا

رانيل ويكريمسينجه

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