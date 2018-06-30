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"رياضة البرلمان" تطالب بمنع اللاعب "عمر عصر" من السفر.. وفتح تحقيق عاجل معه

السبت، 30 يونيو 2018 02:03 ص
"رياضة البرلمان" تطالب بمنع اللاعب "عمر عصر" من السفر.. وفتح تحقيق عاجل معه عمر عصر لاعب تنس الطاولة
كتب ـ هشام عبد الجليل
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تقدم النائب سمير البطيخى، وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، بطلب إحاطة لوزير الشباب والرياضة، بشأن إيقاف اللاعب عمر عصر، لاعب تنس الطاولة، من اللعب نهائيًا ومنعه من السفر تمهيدًا لفتح تحقيق موسع معه مع جهات التحقيق المختصة.

 

وأوضح البطيخى، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن هذا اللاعب أساء لوطنه أثناء مشاركته فى دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط، ولم يحترم علم بلده ولابد من فتح تحقيق موسع معه لاتخاذ اللازم حيال هذه الأفعال غير المقبولة، والتى تهدف للنيل من الدولة المصرية.

 

يذكر أن البعثة المصرية فى دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط، اتخذت قرارًا بإيقاف اللاعب عمر عصر لاعب تنس الطاولة بعد وصول معلومات وتوصية بالإيقاف من محمد نور عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لتنس الطاولة وإدارى فريق تنس الطاولة بالدورة، نتيجة ما بدر من اللاعب أثناء مباراته مع لاعب من تركيا - إذ تفوه اللاعب بعبارات مسيئة للوطن وأعرب عن عدم رغبته فى تمثيل مصر.

 

 

 


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