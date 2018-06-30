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رئيس الوزراء العراقى: سنلاحق عناصر داعش فى كل مكان حتى دحرهم

السبت، 30 يونيو 2018 12:02 م
رئيس الوزراء العراقى: سنلاحق عناصر داعش فى كل مكان حتى دحرهم رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادى
بغداد (أ ش أ)
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جدد رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادى، وعوده بملاحقة عناصر تنظيم "داعش" فى كل مكان بما فى ذلك الجبال، مؤكد أنه لن يتفاوض معهم، وأن من يتصور ذلك واهم.

وقال العبادى - فى كلمة له خلال احتفالية ذكرى ثورة العشرين، أوردتها قناة السومرية نيوز، اليوم السبت، " إنه لا يحق لأحد أن يُضيّع الإنجاز المتحقق بعد أن انتصرنا على كل التحديات التى واجهتنا"، داعيا الجميع إلى التوحد وأن لا يحاول الأعداء تفرقتنا.

وأضاف :"مثلما انتصرنا وحررنا أراضينا بتوحدنا، نحتاج للتوحد فى المرحلة المقبلة"، لافتا إلى ضرورة ملاحقة الخلايا المتبقية من الإرهاب فى جحورها وقتلها فى كل مكان.

وتابع العبادى "أن البعض الذى يتصور أن نتفاوض معهم "داعش" فهو واهم، هذا لم نتبعه فى العراق، رفضناه فى السابق ونرفضه اليوم، فهؤلاء جزاؤهم القتل".

 


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