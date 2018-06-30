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السبت، 30 يونيو 2018 07:40 م
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رئيس النادى الثقافى المصرى الأمريكى: اليوم فرحة لكل مصرى وشكرا للجيش

السبت، 30 يونيو 2018 07:20 م
رئيس النادى الثقافى المصرى الأمريكى: اليوم فرحة لكل مصرى وشكرا للجيش المهندس طارق سليمان خلال احتفالية اليوم
إيمان حنا
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قال المهندس طارق سليمان، رئيس النادى الثقافى المصرى الأمريكى، وأحد المشاركين والمنظمين للاحتفالية التى أقيمت اليوم، السبت، بميدان التايم سكوير فى ذكرى ثورة 30 يونيو، إن هذا يوم فرحة لكل مصرى ويمثل يوما عظيما فى حياة كل مصرى دافع عن حرية بلده، ورفض خضوعها للظلم والإرهاب، وإننا سنظل شاكرين للجيش المصرى، الذى ساند ثورتنا ضد ظلم الإخوان.

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وأضاف نشأت زنفل، نائب رئيس النادى الثقافى المصرى الأمريكى، وأحد المشاركين والمنظمين للاحتفالية، إن اليوم يذكرنا بقوة إرادة الشعب المصرى الذى لا يقهره أحد وسنظل متوحدين وأقوياء فمصر مسنودة بجيشها ورئيسها السيسى الداعم لحرية شعبه.
 
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وأوضح أن المصريين بالولايات المتحدة يعشقون تراب وطنهم ونشعر بكل ما يشعر به بقية أبناء الوطن، وعلى استعداد للتضحية بكل غالى من أجل مصر.


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