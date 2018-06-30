دواوين الوزارات × 24 ساعة.. تعديل نموذج إجابة "كيمياء الثانوية" بعد شكاوى صعوبتها

أسفر نشاط دواوين عموم وزارات الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، عن سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الوزراء، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية.
وزارة التربية والتعليم:
بعد شكاوى طلاب الثانوية من صعوبة الكيمياء.. التعليم تعدل نموذج الإجابة.. ورئيس الامتحانات: حريصون على مصلحة الطلاب.. والكنترولات بدأت فى تصحيح عينة الكيمياء والجغرافيا ومستمرة فى عملها حتى إعلان النتيجة
وزارة الصحة:
تجريم زواج الأطفال فى مرمى البرلمان.."الصحة": المشكلة تهدر حقوق 14 مليون طفل سنويا.. وخطة لمواجهته ميدانيا.. اللجنة التشريعية: تعديل 5 قوانين لحظر زواج الأقل من 18 عاما.. وتكشف: سحب الولاية من الأب حال ثبوته
وزارة التضامن الاجتماعى:
بشرى لأصحاب المعاشات.. بدء تطبيق زيادة المعاشات 15% الأحد.. 9.5 ملايين يستفيدون من العلاوة بحد أدنى 150 جنيها.. وزيادة الحد الأدنى للمعاش لـ750 جنيها.. غادة والى: المعاشات زادت من 54 مليارا لـ157 مليارا
وزارة الإسكان:
غدا.. بدء تسليم مشروعات الإسكان المنفذة بواسطة الهيئة الهندسية حتى 30 ديسمبر المقبل.. آخر موعد لتسليم وحدات المرحلة الثانية لدار مصر نهاية مارس المقبل.. وبدء صرف باقى التعويضات لمقاولين الهيئة لدفع العمل
وزارة الأوقاف:
"حق الفتوى" بين الأزهر والأوقاف.. "كبار العلماء" تقتصرها على مؤسسات المشيخة ودار الإفتاء.. والوزارة تراهن على مجلس النواب.. وتحذر من صفحات مشبوهة بـ"فيس بوك" تثير الجدل.. وتؤكد: نقدر الإمام الأكبر
وزارة النقل:
السكة الحديد تعتمد جدول تشغيل القطارات الجديد لعام 2018/ 2019.. تعديلات تشمل 24 قطارا بخطوط بحرى.. والعمل بالمواعيد الجديدة يبدأ من 1 يوليو.. إضافة وقفات جديدة بالمحطات لبعض القطارات أغلبها فى شبرا الخيمة
وزارة الزراعة:
وزارة الكهرباء:
"يا تدفع.. يا نقطع".. "الكهرباء" تعلن انتهاء عصر المديونيات لاستكمال خطط التطوير.. آليات جديدة لتنشيط نسب التحصيل.. إنذار الممتنع عن السداد وإلغاء التعاقد خلال شهر من الإنذار.. الوزارة: لا تهاون فى حق الدولة
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