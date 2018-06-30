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السبت، 30 يونيو 2018 12:53 ص
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دواوين الوزارات × 24 ساعة.. تعديل نموذج إجابة "كيمياء الثانوية" بعد شكاوى صعوبتها

السبت، 30 يونيو 2018 12:00 ص
دواوين الوزارات × 24 ساعة.. تعديل نموذج إجابة "كيمياء الثانوية" بعد شكاوى صعوبتها طالبات الثانوية العامة - أرشيفية
إعداد – وائل ربيعى
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أسفر نشاط دواوين عموم وزارات الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، عن سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الوزراء، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية.
 
وزارة التربية والتعليم: 
 
 
وزارة الصحة: 
 
 
وزارة التضامن الاجتماعى: 
 
وزارة الإسكان: 
 
 
وزارة الأوقاف:
 
 
وزارة النقل: 
 
 
 
وزارة الزراعة: 
 
 
وزارة الكهرباء:
 

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