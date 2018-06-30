حى السيدة زينب: توفير قافلة طبية للكشف والعلاج المجانى لمرضى فيروس سى

أعلن المهندس حسام رأفت، رئيس حى السيدة زينب، عن بدء تطبيق مبادرة رئيس الجمهورية، للقضاء على فيروس سي، والتى ستشمل الكشف العلاج المجانى بمركز حضرى زينهم، وذلك بالتنسيق مع مديرية الشئون الصحية بمحافظة القاهرة، والتى بدأت منذ عدة أسابيع بعدد من الأحياء.

فى سياق آخر، طبقت أجهزة حى السلام أول، مبادرة "الرصيف حق للمشاة"، التى أطلقتها محافظة القاهرة، للحفاظ على حق المشاة فى الرصيف، ومنع وجود إشغالات عليه فى جميع الأحياء، كما بدأت تطبيقها أجهزة حى الشرابية، فى شارع مستشفى "جيهان".