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حتى لا ننسى جرائم الإرهابية.. وكيل البرلمان: الإخوان حاولت اختطاف هوية مصر

السبت، 30 يونيو 2018 12:55 م
حتى لا ننسى جرائم الإرهابية.. وكيل البرلمان: الإخوان حاولت اختطاف هوية مصر سليمان وهدان وكيل مجلس النواب
كتب محمد مجدى السيسى
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قال سليمان وهدان وكيل مجلس النواب، إن ثورة 30 يونيو أعظم ثورة فى تاريخ مصر، وإنها أنقذت مصر من اختطاف هويتها، ومن التقسيم الذى خطط له عدة جهات ودول تستهدف المنطقة، وإنها حافظت على النسيج الوطنى الذى يعيشه الشعب المصرى بين مختلف الفئات.

 

وأضاف "وهدان" فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن دور الرئيس السيسى فى ثورة 30 يونيه عظيم، وأنه إنحاز لشعبه وللحق بكل قوة وتحمل المسئولية أمام الله والتاريخ، متابعاً: " لو فشلت الثورة لكانت حياته فى خطر كبير، لكنه لم ينظر لحياته لكن نظر إلى حياة شعبه هو وكل الوطنيين اللى كانوا موجودين وقتها".

 

ووجه وكيل البرلمان رسالة للمواطنين فى ذكرى 30 يونيه: " أعلم أن إجراءات الإصلاح التى أعقبت الثورة قاسية، وأعلم أنكم تحملتم كثيراً، لكن لم يعد لدينا خيار آخر، نحن بنبنى دولة عصرية حديثة فى ظل ظروف متغيرة، وبلا شك ستتحسن الأمور خلال الفترة المقبلة، شريطة أن الكل يعمل بإخلاص وباجتهاد".


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