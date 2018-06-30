حبس صيدلى لمدة عامين لاتهامه ببيع أدوية مجهولة المصدر بالدقى

كتب سليم على

عاقبت محكمة جنح الدقى برئاسة المستشار حسام الدين بدوى، صيدلى، بالحبس لمدة عامين غيابيا مع الشغل والنفاذ، وغرامة 10 آلاف جنيه، لاتهامه ببيع أدوية مجهولة المصدر بدائرة القسم.

وكشفت تحقيقات النيابة فى القضية رقم 6572 لسنة 2018 جنح الدقى، أن معلومات وردت لرجال المباحث، تفيد قيام صيدلى ببيع أدوية مجهولة المصدر وغير مسجلة بوزارة الصحة وتلاعب بأوراق مركز طبى رغم التنبيه عليه بفسخ تعاقده.

وأشارت التحقيقات إلى أنه تم تشكيل فريق بحث للتحرى من صحة المعلومات، تبين من خلالها صحة المعلومات، وبالفحص تبين قيام الدكتور محمد على عبد الواحد ، صيدلى ببيع أدوية مجهولة المصدر.