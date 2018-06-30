جيهان السادات: ثورة 30 يونيو كانت ضرورة.. والسيسي أنقذنا من فاشية الإخوان

كتب محسن البديوى

قالت جيهان السادات، زوجة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، أن ثورة 30 يونيو كانت ضرورة لا بد منها، حيث عانى الشعب المصرى من الحرائق والقتل فى عهد الإخوان، الذين كانوا أعداء للشعب.

وأضافت السادات، فى مداخلة هاتفية عبر الفضائية المصرية الأولى: " نعيش الآن فى أمن وأمان وراحة، رغم معاناة الدول المحيطة بمصر، وربنا حمانا برئيس عاقل ومتزن وعالج الأمور بطريقة ممتازة أوصلتنا لما نحن به الآن، وأنقذ مصر من الحكم الفاشى".

وأكدت زوجة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، على أنه كان للمرأة المصرية دورًا عظيمًا وموقفًا مشرفًا فى ثورة 30 يونيو، مضيفة أن خروج الشعب دليل على أنه يريد الحياة فى أمن وأمان.