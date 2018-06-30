video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 30 يونيو 2018 12:53 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

جيهان السادات: ثورة 30 يونيو كانت ضرورة.. والسيسي أنقذنا من فاشية الإخوان

السبت، 30 يونيو 2018 11:38 ص
جيهان السادات: ثورة 30 يونيو كانت ضرورة.. والسيسي أنقذنا من فاشية الإخوان جيهان السادات،- زوجة الرئيس الراحل محمد أنور السادات
كتب محسن البديوى
إضافة تعليق

قالت جيهان السادات، زوجة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، أن ثورة 30 يونيو كانت ضرورة لا بد منها، حيث عانى الشعب المصرى من الحرائق والقتل فى عهد الإخوان، الذين كانوا أعداء للشعب.

 

وأضافت السادات، فى مداخلة هاتفية عبر الفضائية المصرية الأولى: " نعيش الآن فى أمن وأمان وراحة، رغم معاناة الدول المحيطة بمصر، وربنا حمانا برئيس عاقل ومتزن وعالج الأمور بطريقة ممتازة أوصلتنا لما نحن به الآن، وأنقذ مصر من الحكم الفاشى".

 

وأكدت زوجة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، على أنه كان للمرأة المصرية دورًا عظيمًا وموقفًا مشرفًا فى ثورة 30 يونيو، مضيفة أن  خروج الشعب دليل على أنه يريد الحياة فى أمن وأمان.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

30 يونيو.. يوم خالد فى تاريخ مصر وثقافتها وهويتها

30 يونيو يوم تحررت مصر من حكم الإرهاب.. خرج ملايين المصريين فى الشوارع يرفضون حكم الإخوان.. واستجابت القوات المسلحة وأعادت الدولة.. والثورة حولت محافظات مصر لمدن عالمية.. 25 مشروعاً قومياً تكشف حجم الإنجازات

جيهان السادات

ثوره 30 يونيو

الرئيس السيسى

اخبار مصر

السادات




لا تفوتك
س و ج.. تعرف على نصائح جهاز حماية المستهلك للمواطنين أثناء شراء السلع

س و ج.. تعرف على نصائح جهاز حماية المستهلك للمواطنين أثناء شراء السلع

صندوق النقد الدولى يوافق على صرف الشريحة الرابعة لمصر بقيمة 2 مليار دولار

صندوق النقد الدولى يوافق على صرف الشريحة الرابعة لمصر بقيمة 2 مليار دولار

مدرب نيجيريا يطلب مليون و100 ألف دولار لقيادة منتخب مصر

مدرب نيجيريا يطلب مليون و100 ألف دولار لقيادة منتخب مصر

محمد رمضان: كنت أول فنان يقف على منصة ميدان التحرير فى 30 يونيو (فيديو)

محمد رمضان: كنت أول فنان يقف على منصة ميدان التحرير فى 30 يونيو (فيديو)

حتى لاننسى جرائم الإخوان.. الدم لغتهم و الإرهاب مرجعهم (فيديو)

حتى لاننسى جرائم الإخوان.. الدم لغتهم و الإرهاب مرجعهم (فيديو)

الأتوبيس النهرى يستقبل اليوم زوار العاصمة بنصف الثمن احتفالا بـ30 يونيو

الأتوبيس النهرى يستقبل اليوم زوار العاصمة بنصف الثمن احتفالا بـ30 يونيو

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة