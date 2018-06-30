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جون كاسن: بريطانيا شريك مصر الأول فى خلق الوظائف والاستثمار

السبت، 30 يونيو 2018 09:10 م
جون كاسن: بريطانيا شريك مصر الأول فى خلق الوظائف والاستثمار جون كاسن
كتب أحمد جودة
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قال جون كاسن، السفير البريطانى بالقاهرة، إن استثمار بريطانيا فى شركة التحرير للبتروكيماويات يثبت أن الحكومة البريطانية ستستثمر فى خطة الإصلاح الاقتصادى وفى المصريين أنفسهم ، مضيفا «مش بس بدولارات فى البنوك إنما بخلق وظائف أكثر وزيادة الصادرات المصرية وتطوير التعليم».

تغريدة جون كاسن
تغريدة جون كاسن

وأضاف جون كاسن، عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، «الاتفاقية الجديدة مع التحرير للبتروكيماويات دليل على أن بريطانيا بتستثمر فى اللي مصر محتاجاه: بناء مجال الصناعة اللى بيخلق آلالاف الوطائف ويزود التصدير. بريطانيا شريك مصر الاول فى خلق الوظائف والاستثمار. مش بالكلام ولكن بالأفعال»

جانب من تغريدات السفير البريطانى بالقاهرة
جانب من تغريدات السفير البريطانى بالقاهرة

 


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