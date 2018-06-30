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السبت، 30 يونيو 2018 08:27 ص
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جهاز الإحصاء: ارتفاع حركة الطيران فى مارس الماضى لـ 25.4 ألف رحلة

السبت، 30 يونيو 2018 08:00 ص
جهاز الإحصاء: ارتفاع حركة الطيران فى مارس الماضى لـ 25.4 ألف رحلة طيران وطنى ـ صورة أرشيفية
كتبت هبة حسام
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ارتفعت حركة الطيران خلال شهر مارس الماضى، سواء مقارنة بالشهر المماثل له "مارس 2017" أو بالشهر السابق "فبراير 2018"، ووفقاً لتقرير صادر عن جهاز الإحصاء ضمن النشرة المعلوماتية لشهر يونيو الجارى، بلغ عدد رحلات الطيران فى مارس الماضى 25.4 ألف رحلة، مقابل 21.1 ألف رحلة فى مارس 2017، و 20.8 ألف رحلة فى فبراير 2018.

 

كما أشار التقرير الإحصائى، إلى عدد ركاب الطائرات خلال شهر مارس الماضى، والذى بلغ عددهم 1.8 مليون راكب، مقابل 2.5 مليون راكب فى مارس 2017، و 2.1 مليون راكب فى فبراير 2018، فيما بلغت كميات البضائع المنقولة عبر الطائرات، 26.3 ألف طن فى مارس الماضى، مقابل 23 ألف طن خلال الشهر المماثل من عام 2017، و 20.2 ألف طن فى فبراير 2018.

 

تجدر الإشارة إلى أن النشرة المعلوماتية، هى نشرة إحصائية شهرية تصدر عن جهاز الإحصاء، تتضمن تقارير متنوعة حول مختلف القطاعات، وفقاً لأحدث الأرقام والبيانات المتوفرة حول تلك القطاعات.

 

 


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