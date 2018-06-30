تنفيذ 864 حكما وضبط 113 هاربا من أحكام قضائية فى حملة أمنية بالإسماعيلية

الإسماعيلية – صبرى غانم

شنت إدارة مباحث تنفيذ الأحكام بمديرية أمن الإسماعيلية، حملة أمنية تنفيذا لتوجيهات وتعليمات اللواء محمد على حسين مدير أمن الإسماعيلية، وتمكنت الحملة من تنفيذ 864 حكمًا متنوعًا، منها 625 حكمًا جزئيا و34 حكم مستأنف و162 حكم غرامات، 4هاربين من أحكام جنائية و39 حكم مخالفات، وتحصيل مبلغ 12350 جنيه قيمة مخالفات وغرامات.

كما تمكنت الحملة من ضبط 113 متهمًا هاربا محكومًا عليه، وتم التحفظ على المتهمين، وتحررت لهم المحاضر اللازمة بوقائع الضبط وأخطرت النيابات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.