"تعليم الجيزة" تختتم مجموعات التقوية المجانية لطلاب الثانوية بمادة الفلسفة

كتب إبراهيم سالم

اختتمت اليوم السبت، مديرية التربية والتعليم بالجيزة بقيادة إلهام أحمد إبراهيم، مدير المديرية، بحضور اللواء محمد كمال الدالى محافظ الجيزة، مجموعات التقوية المجانية لمبادرة "عايزين نتعلم" الخاصة بطلاب الثانوية العامة، حيث كانت هناك مراجعات لمادة الفلسفة والمنطق.

وأكدت وكيل تعليم الجيزة فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنها تشرف بنفسها على أعمال المبادرة، مشيرة إلى أن المعلمون والطلاب انتهزوا الفرصة لتقديم الشكر للمحافظ ولها على المجهود الذى بذل طوال مدة ثلاث شهور، والتى اختتمت اليوم بآخر مراجعة قبل الامتحان.

وهنأت وكيل تعليم الجيزة، المحافظ والطلاب بمناسبة ذكرى 30 يونيو، يوم اختيار أبناء مصر لقيادتها السياسية الحكيمة، متمنية التوفيق والنجاح لأبنائها من الطلاب والطالبات.