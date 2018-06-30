تشييع جنازة الشهيد الفلسطينى محمد الحمايدة بعد مقتله بنيران الاحتلال - صور

شهد قطاع غزة، اليوم السبت، جنازة الشهيد الفلسطينى محمد الحمايدة، والذى أستشهد بنيران الجيش الإسرائيلى فى وقت مبكر من صباح اليوم.
وأفاد الناطق باسم وزارة الصحة الفلسطينية، بأن فلسطينيا أخر قتل برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلى مساء الجمعة، فى رفح جنوب قطاع غزة.
وأعلن أشرف القدرة فى بيان: "استشهاد الشاب محمد فوزى محمد الحمايدة (24 عاما) إثر إصابته برصاص الاحتلال فى البطن والساق بعد عصر الجمعة شرق رفح".
جنازة الشهيد محمد الحمايدة
مئات الفلسطينيين يحملون الشهيد على أعناقهم
الشهيد محمد الحمايدة إلى مثواه الأخير
مشاركة شعبية واسعة فى الجنازة
قوات الاحتلال الإسرائيلى قتلت الشهيد الحمايدة
حالة من الحزن تكتنف ذوى الشهيد الفلسطينى
عدد من النساء الفلسطينيات يهيمن عليهن الحزن
البكاء يهيمن على مشيعى جنازة الشهيد الفلسطينى
عدد من أقارب الشهيد
سيدة مكلومة على فراق الشهيد
فتيات فلسطينيات فى لحظات من الأسى
سيدة مسنة حزينة لفراق الشهيد
إمرأة فلسطينية تبكى لفراق الشهيد
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