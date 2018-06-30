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تشييع جنازة الشهيد الفلسطينى محمد الحمايدة بعد مقتله بنيران الاحتلال - صور

السبت، 30 يونيو 2018 12:36 م
تشييع جنازة الشهيد الفلسطينى محمد الحمايدة بعد مقتله بنيران الاحتلال - صور جنازة الحمايدة
كتب - بيشوى رمزى تصوير - رويترز
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شهد قطاع غزة، اليوم السبت، جنازة الشهيد الفلسطينى محمد الحمايدة، والذى أستشهد بنيران الجيش الإسرائيلى فى وقت مبكر من صباح اليوم.

وأفاد الناطق باسم وزارة الصحة الفلسطينية، بأن فلسطينيا أخر قتل برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلى مساء الجمعة، فى رفح جنوب قطاع غزة.

وأعلن أشرف القدرة فى بيان: "استشهاد الشاب محمد فوزى محمد الحمايدة (24 عاما) إثر إصابته برصاص الاحتلال فى البطن والساق بعد عصر الجمعة شرق رفح".

 
جنازة الشهيد محمد الحمايدة
جنازة الشهيد محمد الحمايدة

مئات الفلسطينيين يحملون الشهيد على أعناقهم
مئات الفلسطينيين يحملون الشهيد على أعناقهم

الشهيد محمد الحمايدة إلى مثواه الأخير
الشهيد محمد الحمايدة إلى مثواه الأخير

مشاركة شعبية واسعة فى الجنازة
مشاركة شعبية واسعة فى الجنازة

قوات الاحتلال الإسرائيلى قتلت الشهيد الحمايدة
قوات الاحتلال الإسرائيلى قتلت الشهيد الحمايدة

حالة من الحزن تكتنف ذوى الشهيد الفلسطينى
حالة من الحزن تكتنف ذوى الشهيد الفلسطينى

عدد من النساء الفلسطينيات يهيمن عليهن الحزن
عدد من النساء الفلسطينيات يهيمن عليهن الحزن

البكاء يهيمن على مشيعى جنازة الشهيد الفلسطينى
البكاء يهيمن على مشيعى جنازة الشهيد الفلسطينى

عدد من أقارب الشهيد
عدد من أقارب الشهيد

سيدة مكلومة على فراق الشهيد
سيدة مكلومة على فراق الشهيد

فتيات فلسطينيات فى لحظات من الأسى
فتيات فلسطينيات فى لحظات من الأسى

سيدة مسنة حزينة لفراق الشهيد
سيدة مسنة حزينة لفراق الشهيد

إمرأة فلسطينية تبكى لفراق الشهيد
إمرأة فلسطينية تبكى لفراق الشهيد

 


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