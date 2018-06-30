تشييع جنازة الشهيد الفلسطينى محمد الحمايدة بعد مقتله بنيران الاحتلال - صور

كتب - بيشوى رمزى تصوير - رويترز

شهد قطاع غزة، اليوم السبت، جنازة الشهيد الفلسطينى محمد الحمايدة، والذى أستشهد بنيران الجيش الإسرائيلى فى وقت مبكر من صباح اليوم.

وأفاد الناطق باسم وزارة الصحة الفلسطينية، بأن فلسطينيا أخر قتل برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلى مساء الجمعة، فى رفح جنوب قطاع غزة.

وأعلن أشرف القدرة فى بيان: "استشهاد الشاب محمد فوزى محمد الحمايدة (24 عاما) إثر إصابته برصاص الاحتلال فى البطن والساق بعد عصر الجمعة شرق رفح".