تشييع جثمان شهيد فلسطينى قتل برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلى فى غزة

(أ ف ب)

شيع آلاف الفلسطينيين، اليوم السبت، الفتى ياسر أبو النجا نجل أحد قادة كتائب القسام إثر استشهاده أمس الجمعة برصاص الجيش الإسرائيلى شرق خان يونس حسبما أفاد مصور فرانس برس .

وياسر (13 عاما) هو نجل أمجد ابو النجا أحد قادة كتائب القسام الجناح العسكرى لحماس فى جنوب قطاع غزة.

وشارك في جنازة التشييع قادة حركة حماس وكتائب القسام وقيادات الفصائل الفلسطينية وسط دعوات إلى "الانتقام".

وقال عضو المكتب السياسى فى حركة حماس خليل الحية خلال التشييع ان "استشهاد ياسر دليل واضح على جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطينى".

واكد الحية أن "الاحتلال قتل الطفل بدم بارد بقرار سياسي من الحكومة الإسرائيلية من خلال تصريح قادتها وتشريعهم قتل الفلسطينيين".

وتساءل "أين المؤسسات التى تطالب بحماية الطفل من قتل الطفل ياسر".

وقتل فلسطينيان وأصيب نحو أربعمئة بنيران الجيش الإسرائيلى فى مواجهات الجمعة قرب الحدود الشرقية لقطاع غزة مع إسرائيل، وفق الناطق باسم وزارة الصحة الفلسطينية.