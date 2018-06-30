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تحرير 60 محضرا وغلق 16 منشأة غذائية تعمل بدون ترخيص فى دمياط

السبت، 30 يونيو 2018 12:51 م
تحرير 60 محضرا وغلق 16 منشأة غذائية تعمل بدون ترخيص فى دمياط الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط
دمياط ــ عبده عبد البارى
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شنت مديرية الصحة بدمياط ممثلة في إدارة مراقبة الأغذية، حملات موسعة على مستوى الإدارات الصحية الخمسة بالمحافظة، خلال الأسبوع الماضى. 

أسفرت تلك الحملات عن تحرير 28 محضرا، لعدد من المنشآت لعدم استيفاء الاشتراطات الصحية، و32 محضرا لعدم وجود شهادات صحية للعاملين بالأغذية، كما تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لغلق 16 منشأة تعمل بدون ترخيص .

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط بالتفتيش على الأسواق ومحلات بيع اللحوم والمواد الغذائية ، كما وجه المحافظ لمديرية الصحة بالاستمرار في تنفيذ تلك الحملات لمراقبة الأغذية بجميع انحاء المحافظة حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

 


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